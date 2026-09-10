Fiesta del Cine 2026: cuándo es, cómo conseguir entradas a $5.000 y qué películas habrá

La Fiesta del Cine 2026 llega a los cines de Argentina del 10 al 16 de septiembre con entradas 2D y 3D a $5.000. Habrá estrenos, clásicos y películas que continúan en cartelera. Cómo comprar las entradas y qué opciones habrá en Mendoza.

Los amantes de la pantalla grande tendrán una nueva oportunidad para disfrutar del cine a un precio especial. La Fiesta del Cine 2026 se realizará en todo el país durante siete días y permitirá acceder a entradas 2D y 3D a $5.000. La promoción estará vigente desde el jueves 10 hasta el miércoles 16 de septiembre y alcanzará a distintas cadenas de cines, incluidas algunas con presencia en Mendoza.

Durante esta edición habrá una combinación de estrenos, películas que continúan en cartelera y grandes clásicos que regresan a los cines, una propuesta que busca atraer nuevamente al público a las salas.

Fiesta del Cine: cuánto cuestan las entradas

El principal atractivo de esta nueva edición será el precio promocional. Durante toda la Fiesta del Cine, las entradas para funciones tradicionales en 2D y 3D tendrán un valor de $5.000.

En el caso de las salas premium, como aquellas que cuentan con sistemas D-Box, 4D u otras experiencias especiales, el valor será superior: $10.000 por entrada.

La compra puede realizarse de manera online a través de los sitios oficiales de las cadenas participantes. Para acceder a la promoción, los espectadores deberán elegir la película, la sala y el horario de la función.

Qué películas se podrán ver durante la Fiesta del Cine

Uno de los principales atractivos de la edición 2026 será la variedad de títulos disponibles.

Entre los estrenos que llegan a los cines el jueves 10 de septiembre aparecen:

El Heladero.

Oasis: Don’t Look Back in Anger.

La Negociación.

Una quinta en Portugal.

Hechizo de amor: la magia continúa.

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.

La Odisea

A estos lanzamientos se suman películas que regresan a la pantalla grande y que prometen atraer especialmente a quienes buscan volver a disfrutar de clásicos y títulos populares.

La Fiesta del Cine 2026 también tendrá una fuerte presencia de películas conocidas por varias generaciones.

Entre los reestrenos y títulos especiales aparecen:

Volver al Futuro.

Rápidos y Furiosos 1.

Shrek 1.

Hoppers.

El Diablo Viste a la Moda 2.

Mario Galaxy.

Michael.

Scary Movie 6.

Minions y monstruos.

Moana en versión live action.

Los Increíbles.

The Boxtrolls.

ParaNorman.

Coraline.

Además de los estrenos y los reestrenos programados especialmente para el evento, varias películas continuarán disponibles en las salas durante la Fiesta del Cine. Entre ellas se encuentran títulos como Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator.

Qué cines participan de la Fiesta del Cine

La promoción se extenderá a diferentes cadenas y complejos cinematográficos de la Argentina.

Entre las empresas que participan aparecen:

Cinemark Hoyts .

. Cinépolis .

. Cinema Center.

La disponibilidad de películas, horarios y salas puede variar según cada complejo, por lo que se recomienda revisar la cartelera antes de comprar.

Cómo comprar las entradas de la Fiesta del Cine

Quienes quieran aprovechar las entradas a $5.000 podrán realizar la compra por internet. El procedimiento es sencillo: hay que ingresar al sitio web de la cadena de cine participante, seleccionar la película, elegir la sala y escoger el horario disponible. En las funciones alcanzadas por la promoción, el precio especial de la Fiesta del Cine se aplicará durante el período establecido, del 10 al 16 de septiembre.