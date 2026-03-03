Fiesta de la Vendimia 2026: cuánto cuestan los colectivos, taxis y remises para el Acto Central y la Repetición

El Gobierno de Mendoza dispuso un esquema especial de transporte para la Vendimia 2026 con servicios gratuitos y tarifas promocionales para disfrutar de la Fiesta de la Cosecha, el acto central y las repeticiones de la fiesta máxima de los mendocinos.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el Gobierno provincial confirmó un operativo especial de transporte para garantizar el traslado seguro de mendocinos y turistas a los principales eventos. Habrá colectivos especiales, servicios gratuitos para determinadas actividades y un esquema diferencial de taxis y remises con tarifa fija. El objetivo es facilitar el acceso tanto a la Fiesta de la Cosecha como al Acto Central y la Repetición en el teatro griego Frank Romero Day.

Fiesta de la Cosecha: transporte gratuito al aeropuerto

El miércoles 4 de marzo se realizará la tradicional Fiesta de la Cosecha, y para esta actividad se habilitará un servicio especial y gratuito.

Los asistentes podrán combinar cualquier línea de transporte público con los recorridos del Grupo 600, que llegan hasta el punto de control ubicado en Independencia 2690, en Las Heras. Desde allí se realizará el traslado hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Horarios:

De 17:00 a 21:00 hacia el aeropuerto.

De 23:30 a 02:30 en sentido inverso.

Acto Central y Repetición: cuánto sale el colectivo al Frank Romero Day

Para el Acto Central de la Vendimia 2026 (sábado 7 de marzo) y la Repetición (sábado 8), se habilitará un servicio especial hacia el Teatro Griego Frank Romero Day.

Inicio del servicio:

7 de marzo desde las 17:00.

8 de marzo desde las 18:00.

Tarifa: $2.100 por tramo. Se podrá abonar con tarjeta SUBE, SUBE digital y medios habilitados.

Recorrido de ida: Godoy Cruz y Perú, Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda UNCuyo, Monseñor Orzali, Avenida El Libertador, Camino al Cerro de la Gloria, Teatro Griego.

Recorrido de regreso: Desde el teatro griego por el camino que bordea el Cerro de la Gloria, Avenida El Libertador, Padre Contreras, Lencinas, Juan B. Justo, Las Heras, Perú, General Paz, Chile, Godoy Cruz.

Servicio para personas con discapacidad

Durante el Acto Central y la Repetición se dispondrán cuatro unidades de piso bajo con rampa, con traslado gratuito desde Godoy Cruz y Perú hasta la entrada principal del teatro.

El recorrido incluirá puntos estratégicos como la Playa Oficial del Estadio Malvinas Argentinas y el acceso principal al Frank Romero Day.

Transporte para el lunes 9 y martes 10 de marzo

Para las noches del lunes 9 y martes 10 se repetirá el mismo esquema de traslado hacia el teatro griego, con idéntico recorrido y tarifa.

Inicio: desde las 17:00.

Tarifa: $2.100 por tramo.

Taxis y remises: tarifa diferencial para la Vendimia 2026

Además del transporte público, habrá un servicio especial de taxis y remises con tarifa fija para quienes tomen el vehículo dentro de las zonas delimitadas.

Tarifas promocionales:

Taxi: $15.000.

Remis: $16.000.

Las zonas habilitadas comprenden:

Norte: Suipacha, Coronel Plaza, Avenida San Martín y Alberdi.

Sur: Zanjón Frías, Yrigoyen, Brasil.

Este: Avenida Gobernador Videla.

Oeste: inmediaciones del Teatro Griego.

En caso de iniciar el viaje fuera de esos puntos, el costo será el que marque el taxímetro.