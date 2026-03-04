Fiesta de la Cosecha: cómo organizar tu llegada al aeropuerto para disfrutar del show sin demoras

El tradicional encuentro vendimial tendrá lugar en el viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza a las 21.30. Con la actuación de Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza, se dispuso un operativo especial de tránsito, transporte y seguridad para garantizar el acceso ordenado del público y evitar congestiones.

La Fiesta de la Cosecha 2026 se prepara para recibir a miles de mendocinos y turistas en un escenario único: el viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza. El evento, que forma parte del calendario oficial de la Vendimia, contará con la presentación de Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en un espectáculo que será transmitido en vivo por la TV Pública y el canal de YouTube El Vino Nos Une.

El show principal está programado para las 21.30 horas, pero los organizadores recomendaron llegar con antelación para evitar demoras en el ingreso. El predio abrirá sus puertas a las 18 horas, mientras que desde las 19 se habilitará el Patio Malbec, un espacio con propuestas gastronómicas, espectáculos previos y actividades recreativas.

Uno de los puntos críticos en ediciones anteriores fue el tránsito en el Acceso Norte, por lo que este año se implementó un operativo especial. El estacionamiento tendrá un costo de $3.000, y se aclaró que el ingreso principal del aeropuerto será exclusivo para pasajeros y tripulaciones. El público deberá acceder por los portones habilitados hacia el norte, mientras que las personas con discapacidad tendrán acceso por el Portón 1.

Para quienes opten por transporte público, se dispuso un servicio de colectivos gratuitos del Grupo 06, que funcionará entre las 17 y las 21 horas desde Las Heras hacia el aeropuerto, con regreso entre las 23.30 y las 2 de la madrugada. Además, habrá descuentos en Cabify con el código FCOSECHA26, válido para dos viajes por usuario los días 4 y 5 de marzo.

Los organizadores remarcaron que no se permitirá ingresar con bebidas alcohólicas ni botellas de vidrio, aunque sí estará permitido llevar reposeras y mate. También se recibirán alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos, reforzando el carácter solidario de la celebración.

La grilla artística incluye la participación de la Orquesta Estable de la Municipalidad de Las Heras, Jero Flores y la Orquesta de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, quienes se presentarán en el Patio Malbec como antesala del show central.

Las entradas aún disponibles corresponden al Sector B, con un valor de $8.000. Con estas medidas, la Fiesta de la Cosecha busca garantizar una experiencia cultural y musical sin contratiempos, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la Vendimia mendocina.