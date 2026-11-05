Feriado por el Papa: cómo funcionarán el transporte, los comercios y los bancos este lunes 9 de noviembre en Mendoza

El feriado nacional por la visita del papa León XIV modificará la atención de los servicios públicos y privados en la provincia. Además, las sucursales bancarias permanecerán cerradas 5 días.

El feriado nacional del lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV modificará el funcionamiento de los servicios en Mendoza. Los bancos, comercios y organismos públicos tendrán horarios y modalidades de atención especiales, mientras que los colectivos y el Metrotranvía circularán con frecuencias de domingo y feriado. Además, las sucursales bancarias permanecerán cerradas hasta el martes 10 inclusive.

Aunque el martes 10 será no laborable únicamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza también tendrá algunas modificaciones durante esa jornada. La principal será el cierre de las sucursales bancarias en todo el país, dispuesto por el Banco Central.

De esta manera, la provincia tendrá dos días consecutivos con actividad diferente a la habitual, aunque no todos los servicios se verán afectados de la misma manera.

Cómo funcionará la administración pública en Mendoza

El lunes 9 de noviembre no habrá atención presencial en las dependencias de la administración pública provincial. La medida alcanzará a oficinas de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), registros civiles, Defensa del Consumidor y la Subsecretaría de Trabajo, entre otras reparticiones.

También permanecerán cerradas las dependencias municipales y las delegaciones de organismos nacionales que funcionan en la provincia, como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El martes, las oficinas públicas retomarán su actividad habitual en Mendoza. Sin embargo, algunos trámites y prestaciones tendrán modificaciones por el cierre de las entidades bancarias.

En el caso de Anses, por ejemplo, el cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones comenzará recién el miércoles 11 de noviembre.

Los bancos permanecerán cerrados hasta el martes 10

El sistema financiero será uno de los sectores más afectados por el calendario de feriados. Las sucursales bancarias no tendrán atención presencial desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive.

Al feriado nacional del lunes se suma el Día del Bancario, que se conmemora este viernes 6. Además, durante el fin de semana no habrá actividad habitual y el Banco Central dispuso que las entidades tampoco abran sus puertas el martes 10, aunque esa jornada sea laborable en Mendoza.

Por lo tanto, quienes necesiten realizar operaciones por ventanilla deberán esperar hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando se normalizará la atención presencial.

Qué pasará con los comercios durante el feriado del lunes

La actividad comercial también tendrá cambios durante el feriado nacional. Desde el Centro de Empleados de Comercio recordaron que los trabajadores tienen derecho a no concurrir a sus puestos durante esa jornada. En caso de que sean convocados a trabajar, deberán recibir una remuneración doble por las horas correspondientes al feriado.

Los comerciantes, por su parte, podrán decidir si abren o mantienen cerrados sus establecimientos, siempre respetando las condiciones laborales y salariales previstas para esa fecha.

En Mendoza, durante los últimos feriados, una parte importante de los locales optó por no abrir sus puertas.

Colectivos y Metrotranvía: cómo funcionará el transporte público

El transporte público de Mendoza funcionará el lunes 9 de noviembre con frecuencias de domingo y feriado. Tanto los colectivos como el Metrotranvía tendrán una frecuencia reducida en comparación con un día hábil. Por eso, se recomienda consultar los horarios antes de organizar los traslados.

El martes 10, en cambio, el transporte público retomará su esquema habitual de día hábil en Mendoza.