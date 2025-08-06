Fatal accidente en Panamericana: una ciclista murió tras ser atropellada en Luján de Cuyo

Una mujer que circulaba en bicicleta por la ruta Panamericana fue atropellada desde atrás por una camioneta en la zona de Cacheuta, Luján de Cuyo. La víctima murió en el lugar. El conductor quedó a disposición de la Justicia.

Una ciclista murió atropellada este miércoles por la noche en la ruta Panamericana, a la altura del kilómetro 27, en la zona de Cacheuta. La víctima fue embestida por una camioneta que circulaba en dirección oeste. La Justicia investiga las causas del trágico hecho.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20, cuando un llamado al 911 alertó sobre un choque en la vía pública. Al llegar al lugar, personal policial encontró a una mujer tendida sobre la calzada, inconsciente, tras haber sido impactada por una Volkswagen Saveiro.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo habría embestido desde atrás a la ciclista, provocándole heridas graves. Minutos más tarde, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Vecinos que se acercaron al lugar señalaron que la mujer vivía en las inmediaciones y era conocida en el barrio. Hasta el momento, su identidad no fue revelada de manera oficial.

El conductor del vehículo, un hombre de 66 años, domiciliado en Luján de Cuyo, quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que ya inició las actuaciones correspondientes.