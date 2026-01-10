Falleció una de las personas que viajaba en el auto que chocó con un camión en Ruta 60

Los heridos habían sido trasladados al Hospital Paroissien, donde se constató la muerte de Estefanía Vanesa Brea, de 30 años.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este sábado en el departamento de Maipú dejó como saldo la muerte de una joven y otra persona en estado crítico. El hecho se registró cerca del mediodía en la intersección de Ruta 60 y Variante Palmira, una zona de alto flujo vehicular.

Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a un camión Scania con semirremolque, conducido por un ciudadano brasileño y un automóvil Fiat Uno en el que viajaban dos personas. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron violentamente cuando el camión circulaba de sur a norte y el auto se desplazaba de oeste a este.

En el lugar trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió de inmediato a los ocupantes del Fiat Uno. La acompañante, identificada como Estefanía Vanesa Brea, de 30 años, sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada al Hospital Diego Paroissien, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento horas más tarde.

El conductor del automóvil, cuya identidad aún no trascendió, también resultó con lesiones severas y permanece internado en estado delicado. En tanto, el chofer del camión salió ileso y se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo con 0,00 g/l, descartando la presencia de alcohol en sangre.

La Policía de Mendoza intervino en la escena para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Las autoridades buscan establecer las circunstancias que derivaron en la colisión, mientras se analizan posibles factores como la visibilidad, la velocidad y la señalización en el cruce.