Falleció un hombre de 29 años tras volcar su auto en la ruta 143

El siniestro ocurrió en el kilómetro 314, cuando el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado sobre la banquina. La víctima fue identificada como Anselmo Daniel Farías, quien viajaba solo y murió en el lugar.

Redacción ElNueve.com

Un hombre de 29 años falleció en la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 314, en el ingreso a San Rafael, luego de protagonizar un violento vuelco con su vehículo. El hecho ocurrió cerca de las 19.50 horas, cuando el conductor circulaba solo en dirección sur-norte.

La víctima, identificada como Anselmo Daniel Farías, manejaba un Volkswagen Suran que, por causas que aún se investigan, se salió de la calzada y terminó volcando sobre la banquina este. El rodado dio varios tumbos y quedó invertido, con las cuatro ruedas hacia arriba y el frente orientado hacia el sur.

De acuerdo con la información policial, el impacto fue tan fuerte que el conductor fue despedido a unos veinte metros del lugar donde quedó detenido el automóvil, lo que provocó su muerte inmediata. La Comisaría 14° intervino en el siniestro y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

El sector permaneció bajo control policial mientras se desarrollaban las tareas de rigor, generando demoras en el tránsito y preocupación entre quienes circulaban por la zona.

La investigación busca establecer si hubo factores externos, desperfectos mecánicos o exceso de velocidad que derivaron en la pérdida de control del vehículo.

