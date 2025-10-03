Falleció el periodista mendocino Cristián Ortega

El periodista mendocino Cristian Ortega falleció a los 50 años tras permanecer internado en el Hospital Español por un ACV.

El periodismo mendocino está de luto. En las últimas horas, falleció Cristian Ortega a los 50 años. El “Gordo”, como lo llamaban con afecto colegas y amigos, se encontraba internado en el Hospital Español de Godoy Cruz tras sufrir un ACV hemorrágico de tronco encefálico y dos infartos.

El centro de salud confirmó la noticia a través de un comunicado oficial: “A pesar de la inmediata y constante asistencia brindada por un equipo multidisciplinario de Terapia Intensiva, Neurocirugía y Hemodinamia, y de haberse realizado todos los esfuerzos médico-quirúrgicos y terapéuticos posibles, el cuadro clínico irreversible derivó lamentablemente en su deceso”.

Ortega dejó una huella profunda en cada medio donde trabajó. Pasó por diario Los Andes, UNO, El Sol Investiga, MDZ y El Ciudadano News, además de incursionar en televisión, radio, medios digitales y prensa institucional. También fue docente en la Universidad Juan Agustín Maza, donde sus clases se convirtieron en un legado para decenas de estudiantes de comunicación.

Su estilo periodístico se distinguía por la empatía, la sensibilidad social y el compromiso con los más vulnerables, además de un sentido del humor ácido pero entrañable, que lo convirtió en un colega inolvidable.

El último gesto: la donación de órganos

En medio del dolor, la familia del periodista tomó una decisión que habla de su grandeza humana: donar sus órganos. El Hospital Español destacó el gesto como un acto de amor que permitirá salvar y mejorar la vida de otras personas.

“Este acto de altruismo es un verdadero faro de esperanza”, expresaron desde la institución.