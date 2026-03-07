Fabián Ruggeri asumió la presidencia de la Coviar y llamó a la unidad del sector para superar la crisis vitivinícola

El nuevo presidente de la Coviar asumió durante el tradicional desayuno vendimial, reconoció el difícil momento que atraviesa la vitivinicultura y planteó una agenda centrada en competitividad, exportaciones, innovación y unidad del sector.

En el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), realizado en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el flamante presidente de la entidad, Fabián Ruggeri, asumió formalmente su rol al frente de la institución y planteó los principales desafíos que enfrenta la actividad.

En su primer discurso como titular de la entidad, Ruggeri agradeció la confianza de la cadena vitivinícola, reconoció la gestión saliente de Mario González y convocó a trabajar con unidad para mejorar la competitividad del sector en un contexto complejo.

“Quiero comenzar agradeciendo la confianza depositada en mí por mis pares para asumir la presidencia de la corporación vitivinícola argentina”, expresó Ruggeri ante autoridades nacionales, provinciales, productores, bodegueros y representantes de toda la cadena.

El dirigente también destacó el trabajo realizado por su antecesor. “Reconocer el trabajo realizado por Mario González, quien con su impronta fue un pilar fundamental para llevar adelante la gestión institucional y posicionar la vitivinicultura argentina”, señaló.

Un momento difícil para la vitivinicultura

Durante su discurso, Ruggeri reconoció que el sector atraviesa un escenario complejo marcado por el aumento de costos, presión fiscal, tasas de interés elevadas y caída del consumo.

“Todos sabemos que hoy la vitivinicultura atraviesa un momento difícil, pero también quiero decir algo con toda claridad: hoy tenemos una oportunidad de salir”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la actividad ha superado numerosas crisis a lo largo de su historia y sostuvo que el camino para salir adelante pasa por una agenda clara de competitividad.

“Debemos diversificar, aumentar la productividad, reducir costos, integrar la cadena y competir mejor. Necesitamos vender más y ganar mercados”, sostuvo.

Apertura de mercados y promoción del vino

El nuevo presidente de la Coviar puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer las exportaciones y mejorar las condiciones de competencia frente a otros países productores.

Entre los puntos destacados mencionó la posibilidad de avanzar en adecuaciones dentro del Mercosur para exportar mosto concentrado a Brasil en envases mayores a cinco litros, además de valorar acuerdos comerciales internacionales.

Ruggeri destacó el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, así como el acuerdo con Estados Unidos que incluye al vino, y planteó la necesidad de resolver el acuerdo entre Argentina y México para abrir nuevas oportunidades de exportación.

Además, remarcó que el mundo muestra una creciente demanda de vinos blancos y vinos a granel, segmentos donde el país tiene potencial de crecimiento si logra mejorar su competitividad.

“Debemos apostar a la promoción, destinar recursos para ganar nuevos mercados y trabajar de forma articulada entre el sector público y el privado”, afirmó.

Innovación y nuevos hábitos de consumo

El dirigente también se refirió al mercado interno, que representa alrededor del 70% del consumo de vino en el país, y remarcó la importancia de adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores.

Ruggeri mencionó el desarrollo de vinos más frescos, gasificados, de menor graduación alcohólica y nuevos formatos de presentación como parte de la estrategia para recuperar consumo.

Incluso citó al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, quien recientemente se refirió al vino con la frase “tomarlo como quieras”, un concepto que el sector viene promoviendo desde hace años.

“El vino puede disfrutarse de muchas maneras y sin reglas. Lo importante es que siga siendo parte de la mesa de los argentinos, de nuestra cultura y de nuestros encuentros”, afirmó.

Financiamiento y competitividad

En su intervención, Ruggeri remarcó que para mejorar la competitividad de la vitivinicultura se necesitan condiciones económicas adecuadas.

Entre los principales reclamos mencionó el acceso a financiamiento con tasas y plazos acordes a la actividad, la reducción de costos logísticos, una menor carga impositiva y acuerdos comerciales que reduzcan aranceles.

“No pedimos privilegios, pedimos condiciones adecuadas para producir, invertir y comercializar tanto en el mercado interno como externo”, sostuvo.

También destacó algunas señales positivas como una macroeconomía más estable, incentivos para inversiones en riego, eficiencia energética y la reducción del IVA en la energía destinada al riego.

Llamado a la unidad del sector

Sobre el final de su discurso, el nuevo presidente de la Coviar convocó a fortalecer la unidad dentro de la cadena vitivinícola y la articulación público-privada para enfrentar los desafíos del sector.

“La vitivinicultura es una sola y todos somos parte de ella”, afirmó, al tiempo que invitó a productores, bodegas y jóvenes del sector a sumarse al trabajo de la institución.

“Hoy más que nunca necesitamos algo que ha sido siempre una de las fortalezas de nuestra actividad: la unidad. No hay margen para personalismos ni divisiones”, señaló.

Ruggeri cerró su discurso con un mensaje optimista sobre el futuro de la actividad.

“Si la vitivinicultura argentina actúa unida, no habrá crisis que nos detenga ni desafío que no podamos superar”, concluyó.