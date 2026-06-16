Expo Educativa 2026: cuándo será y quiénes tendrán transporte gratuito

La feria educativa más importante de Mendoza ya tiene fecha confirmada. La Expo Educativa 2026 se realizará a fines de junio y contará con una amplia oferta de carreras, tecnicaturas y oficios. Además, miles de estudiantes podrán acceder a transporte gratuito para participar de la propuesta.

Cada año, la Expo Educativa reúne a jóvenes de toda la provincia que buscan definir su futuro académico y conocer las distintas alternativas de formación superior. En esta edición 2026, el evento se volverá a realizar tanto presencial como virtual, con la participación de universidades, institutos terciarios y organismos educativos. Además, desde el gobierno confirmaron que aquellos estudiantes que asistan podrán acceder al boleto gratuito en el transporte público para asistir al evento.

Cuándo se realizará la Expo Educativa 2026 en Mendoza

La Expo Educativa 2026 se desarrollará los días 25 y 26 de junio en las Nave Cultural y la Nave UNCUYO ubicadas en Ciudad de Mendoza. La propuesta será gratuita y estará abierta a estudiantes de secundaria, jóvenes y adultos interesados en conocer la oferta educativa disponible en Mendoza.

Además de la modalidad presencial, quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de recorrer la feria de manera virtual a través de la plataforma oficial y las redes sociales de las instituciones participantes.

Podés ingresar desde acá: Expo Educativa 2026

Uno de los principales atractivos del encuentro será la gran variedad de opciones académicas disponibles para los futuros estudiantes.

La Dirección General de Escuelas, a través de la Dirección de Educación Superior, participará con la oferta de 64 institutos públicos y privados, donde se presentarán 21 profesorados y 52 tecnicaturas.

También estarán presentes universidades e instituciones de educación superior de toda la provincia, que brindarán información sobre carreras de grado, tecnicaturas, formación profesional y cursos de capacitación.

Los asistentes podrán recorrer espacios interactivos, participar de talleres de orientación vocacional y acceder a actividades relacionadas con la vida universitaria.

Qué estudiantes tendrán transporte gratuito

Una de las novedades más importantes de esta edición es que el Gobierno provincial confirmó un esquema especial de traslado gratuito para facilitar la participación de estudiantes de distintos departamentos.

El beneficio alcanzará a:

Estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de escuelas secundarias orientadas y técnicas, tanto públicas como privadas.

de escuelas secundarias orientadas y técnicas, tanto públicas como privadas. Alumnos de tercer año de la modalidad Jóvenes y Adultos dependientes de la DGE .

. Estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de escuelas secundarias dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo.

El servicio permitirá viajar desde distintos puntos de Mendoza hasta la Terminal de Ómnibus y desde allí hacia la Nave Cultural. Cada estudiante tendrá cubierto un viaje de ida y vuelta por día durante las jornadas de la Expo.

Cómo acceder al beneficio del transporte

Para utilizar el traslado gratuito, será obligatorio presentar una credencial personal e intransferible emitida por el establecimiento educativo correspondiente. El documento deberá contar con la firma y el sello de la autoridad escolar. Según se informó oficialmente, los pasajes podrán utilizarse para viajar desde las 6 de la mañana y regresar hasta las 19 horas.

Talleres, tecnología y orientación vocacional

La Expo Educativa 2026 no solo ofrecerá información sobre carreras. También contará con talleres, experiencias tecnológicas, actividades recreativas y espacios dedicados a la orientación vocacional.

Los organizadores adelantaron que habrá propuestas pensadas para ayudar a los estudiantes a descubrir sus intereses, conocer las oportunidades laborales vinculadas a cada carrera y resolver dudas sobre el ingreso a la educación superior.

Además, se instalarán espacios gastronómicos y sectores interactivos para que los asistentes puedan disfrutar de una experiencia integral durante las dos jornadas.

Qué instituciones participarán

Entre las entidades confirmadas figuran la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad Champagnat, la Universidad del Aconcagua, la Universidad de Congreso y la Pontificia Universidad Católica Argentina, entre otras instituciones educativas.