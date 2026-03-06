Experiencia Vendimia: conocé a los ganadores del concurso de Canal 9

Jazmín Fernández fue la ganadora de la Experiencia Vendimia de Canal 9 y disfrutará del Acto Central, la Vía Blanca y el Carrusel junto al equipo del canal. Además, Brisa Cataldo y Susana Velazco obtuvieron entradas para la primera repetición del espectáculo con Luciano Pereyra en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Mendoza volvió a vestirse de fiesta para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el evento cultural más importante de la provincia y uno de los más convocantes del país. En ese marco, Canal 9 lanzó su tradicional concurso Experiencia Vendimia, que invita a los mendocinos a vivir de cerca los principales festejos vendimiales.

Tras la participación del público, ya se conocieron los ganadores que podrán disfrutar de esta experiencia única con entradas y traslados incluidos para algunos de los eventos más importantes del calendario vendimial.

La ganadora de la Experiencia Vendimia

La ganadora del premio principal fue Daniela Villegas, quien se lleva una experiencia completa para vivir la Vendimia junto al equipo de Canal 9.

El premio incluye:

4 entradas para el Acto Central de este sábado 7 en el Teatro Griego Frank Romero Day.

4 pases para el Acto Central junto al equipo de Canal 9 .

4 pases para la Vía Blanca y el Carrusel en el palco de la familia real, para vivir el desfile junto a los protagonistas de la celebración.

Desde el área de Marketing de Canal 9 se estarán comunicando con la ganadora para coordinar la entrega del premio y los detalles de la experiencia.

Ganadoras de entradas para la repetición del domingo

Además, otras participantes también resultaron ganadoras de 2 entradas para la primera repetición del espectáculo, que contará con la presencia del reconocido artista Luciano Pereyra.

Las ganadoras son:

Brisa Cataldo

Susana Velazco

Nota: Estos ganadores serán contactados por la producción de Canal 9 Televida

Ganadores de entradas para la repitición del día lunes

Estos son los ganadores para la repetición del día lunes 9. La tercera fecha del festival mendocino vendrá de la mano del “Chaqueño” Palavecino, Magui Olave, La Re Pandilla, Desakta2, y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo.:

Mauro Sebastian Jara

Emilia Alonso

Lautaro Brizuela

Malena Caviglia

Tomás Arancibia

Abril Montivero

Bautista Zárate

Delfina Lencinas

Gael Perdomo

Renata Figueroa

Nota: Los ganadores se tienen que comunicar con Marketing de Canal 9: 2616486900

Ganadores de entradas para la repetición del día martes

Estos son los ganadores para la cuarta noche de Vendimia. El martes 10 de marzo se realizará el cierre de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 con Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Mabel Vargas

Luana Maldonado

Clara lucero

Jorge Troncozo

Lisandro Miret

Camila Reigada

Tobías Alcaraz

Martina Gervasoni

Benjamín Orellano

Julieta Barrionuevo

Nota: Los ganadores se tienen que comunicar con Marketing de Canal 9: 2616486900

La gran celebración de Mendoza

La Fiesta Nacional de la Vendimia se realizará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, ubicado en el Cerro de la Gloria, donde miles de artistas en escena combinan música, danza, actuación y una impactante puesta tecnológica. Durante el espectáculo también se lleva a cabo la tradicional elección de la Reina Nacional de la Vendimia.

Cada año, la Vendimia convoca a miles de turistas de todo el país y del exterior, consolidándose como una de las celebraciones culturales más importantes de Argentina.