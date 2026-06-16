Estos son los desvíos de los colectivos por las obras en el Acceso Este: qué líneas afecta y por dónde pasan

Desde este martes comenzaron las modificaciones en el tránsito y el transporte público por los trabajos de mejora en el Acceso Este. Qué líneas de colectivos se verán afectadas, cuáles son los desvíos y cuánto tiempo durarán las obras.
Miles de mendocinos deberán modificar sus rutinas a partir de esta semana debido al inicio de una nueva etapa de obras sobre el Acceso Este, uno de los corredores viales más transitados de la provincia. Los trabajos obligaron a implementar cortes totales en sectores clave de la traza y generaron cambios en numerosos recorridos de colectivos que circulan entre el Gran Mendoza y la zona Este.
Las intervenciones se concentran en el tramo comprendido entre Maipú y Ciudad, donde comenzaron tareas de mayor complejidad que demandarán varios meses de ejecución.
Dónde están los cortes en el Acceso Este
Desde el mediodía de este martes se aplicaron cierres completos en las calzadas principales de la actual Ruta Provincial 22, obligando a que todo el tránsito sea desviado por las colectoras.
En dirección oeste-este, hacia San Martín, quedó interrumpida la circulación en la calzada sur entre los puentes de calle Serpa y calle Cervantes. Los vehículos deben utilizar exclusivamente la colectora sur.
Por otro lado, en sentido este-oeste, hacia Ciudad de Mendoza, se cerró la calzada norte entre los puentes de calle Lamadrid y calle Las Margaritas, por lo que los conductores deben desplazarse por la colectora norte.
Según las estimaciones oficiales, las tareas sobre la calzada sur tendrán una duración aproximada de 90 días, mientras que las obras sobre la calzada norte demandarán alrededor de 45 días.
Qué colectivos cambian su recorrido por las obras en el Acceso Este
Los trabajos también impactan de lleno en el sistema de transporte público. Varias líneas que utilizan habitualmente el Acceso Este deberán modificar temporalmente sus trayectos para sortear los sectores afectados.
La medida alcanza a numerosas líneas que conectan el Gran Mendoza con departamentos como San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, La Colonia, Bowen y el Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).
Los servicios que circulan hacia el Este serán desviados por la colectora sur entre los puentes de Serpa y Cervantes. Los colectivos afectados son:
- 294 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MAÑANA
- 295 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MEDIODÍA
- 620B – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN
- 620D – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN – TERMINAL DEL SOL – LAS CATITAS
- 707B – MENDOZA – RIVADAVIA EXPRESO POR BARRIALES
- 708B – UNCUYO – SAN MARTÍN – RIVADAVIA POR GIAGNONI
- 710B – UNCUYO – RIVADAVIA POR SAN MARTÍN
- 711B – UNCUYO – RIVADAVIA POR BARRIALES
- 715B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO
- 715E – EXPRESO – MENDOZA – SAN MARTÍN – LA PAZ
- 716B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO
- 724B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CALLE ROBERT
- 726B – UNCUYO – LA COLONIA POR SAN MARTÍN
- 757C – MENDOZA – PASIP – LAMADRID
- 757D – MENDOZA – PASIP VARIANTE
- 760A – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO
- 760C – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO POR LA POSTA
- 761A – MENDOZA – LA COLONIA JUNÍN DIRECTO
- 769A – MENDOZA – LA PAZ EXPRESO
- 769E – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO
- 769F – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO POR SAN MARTÍN
- 787B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ
- 798A – MENDOZA – F. L. BELTRÁN ESCOLAR
En tanto, los colectivos que viajan hacia Ciudad deberán utilizar la colectora norte entre Lamadrid y Las Margaritas. Los colectivos afectados son:
- 620A – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN
- 620C – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN – LAS CATITAS – TERMINAL DEL SOL
- 708A – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN – UNCUYO
- 708C – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN POR CALLE BELGRANO – UNCUYO
- 710A – RIVADAVIA – CALLE BELGRANO – UNCUYO POR SAN MARTÍN
- 710C – RIVADAVIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN
- 715A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO
- 715C – LA PAZ – UNCUYO POR RUTA 7 Y 50 – MENDOZA
- 715D – LA PAZ – MENDOZA – UNCUYO – EXPRESO
- 715F – LA PAZ – LAS CATITAS – SAN MARTÍN – MENDOZA
- 716A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO
- 724A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CALLE ROBERT
- 726A – LA COLONIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN
- 761B – LA COLONIA JUNÍN – MENDOZA DIRECTO
- 769C – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO POR SAN MARTÍN
- 769D – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO
- 787A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ
Advierten posibles demoras y complicaciones en horas pico
Debido al volumen de tránsito que diariamente utiliza el Acceso Este, las autoridades recomendaron circular con precaución y prever tiempos de viaje más extensos, especialmente durante los horarios de mayor movimiento.
Además, se espera que las colectoras registren una importante sobrecarga vehicular mientras duren los trabajos, por lo que se aconseja utilizar vías alternativas cuando sea posible.
Desde el Gobierno provincial solicitaron a los usuarios del transporte público verificar los cambios antes de viajar. Para ello, recomendaron utilizar la aplicación oficial de MendoTran, donde se pueden consultar los recorridos actualizados y seguir en tiempo real la ubicación de cada unidad.