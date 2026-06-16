Estos son los desvíos de los colectivos por las obras en el Acceso Este: qué líneas afecta y por dónde pasan

Desde este martes comenzaron las modificaciones en el tránsito y el transporte público por los trabajos de mejora en el Acceso Este. Qué líneas de colectivos se verán afectadas, cuáles son los desvíos y cuánto tiempo durarán las obras.

Miles de mendocinos deberán modificar sus rutinas a partir de esta semana debido al inicio de una nueva etapa de obras sobre el Acceso Este, uno de los corredores viales más transitados de la provincia. Los trabajos obligaron a implementar cortes totales en sectores clave de la traza y generaron cambios en numerosos recorridos de colectivos que circulan entre el Gran Mendoza y la zona Este.

Las intervenciones se concentran en el tramo comprendido entre Maipú y Ciudad, donde comenzaron tareas de mayor complejidad que demandarán varios meses de ejecución.

Dónde están los cortes en el Acceso Este

Desde el mediodía de este martes se aplicaron cierres completos en las calzadas principales de la actual Ruta Provincial 22, obligando a que todo el tránsito sea desviado por las colectoras.

En dirección oeste-este, hacia San Martín, quedó interrumpida la circulación en la calzada sur entre los puentes de calle Serpa y calle Cervantes. Los vehículos deben utilizar exclusivamente la colectora sur.

Por otro lado, en sentido este-oeste, hacia Ciudad de Mendoza, se cerró la calzada norte entre los puentes de calle Lamadrid y calle Las Margaritas, por lo que los conductores deben desplazarse por la colectora norte.

Según las estimaciones oficiales, las tareas sobre la calzada sur tendrán una duración aproximada de 90 días, mientras que las obras sobre la calzada norte demandarán alrededor de 45 días.

Qué colectivos cambian su recorrido por las obras en el Acceso Este

Los trabajos también impactan de lleno en el sistema de transporte público. Varias líneas que utilizan habitualmente el Acceso Este deberán modificar temporalmente sus trayectos para sortear los sectores afectados.

La medida alcanza a numerosas líneas que conectan el Gran Mendoza con departamentos como San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, La Colonia, Bowen y el Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).

Los servicios que circulan hacia el Este serán desviados por la colectora sur entre los puentes de Serpa y Cervantes. Los colectivos afectados son:

294 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MAÑANA

295 – ESCOLAR REMEDIOS ESCALADA TURNO MEDIODÍA

620B – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN

620D – MENDOZA – BOWEN POR MONTE COMÁN – TERMINAL DEL SOL – LAS CATITAS

707B – MENDOZA – RIVADAVIA EXPRESO POR BARRIALES

708B – UNCUYO – SAN MARTÍN – RIVADAVIA POR GIAGNONI

710B – UNCUYO – RIVADAVIA POR SAN MARTÍN

711B – UNCUYO – RIVADAVIA POR BARRIALES

715B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO

715E – EXPRESO – MENDOZA – SAN MARTÍN – LA PAZ

716B – MENDOZA – LA PAZ POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO

724B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CALLE ROBERT

726B – UNCUYO – LA COLONIA POR SAN MARTÍN

757C – MENDOZA – PASIP – LAMADRID

757D – MENDOZA – PASIP VARIANTE

760A – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO

760C – MENDOZA – JUNÍN EXPRESO POR LA POSTA

761A – MENDOZA – LA COLONIA JUNÍN DIRECTO

769A – MENDOZA – LA PAZ EXPRESO

769E – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO

769F – MENDOZA – LA PAZ DIRECTO POR SAN MARTÍN

787B – MENDOZA – RIVADAVIA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ

798A – MENDOZA – F. L. BELTRÁN ESCOLAR

En tanto, los colectivos que viajan hacia Ciudad deberán utilizar la colectora norte entre Lamadrid y Las Margaritas. Los colectivos afectados son:

620A – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN

620C – BOWEN – MENDOZA POR MONTE COMÁN – LAS CATITAS – TERMINAL DEL SOL

708A – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN – UNCUYO

708C – RIVADAVIA – GIAGNONI – SAN MARTÍN POR CALLE BELGRANO – UNCUYO

710A – RIVADAVIA – CALLE BELGRANO – UNCUYO POR SAN MARTÍN

710C – RIVADAVIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN

715A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA PROVINCIAL Nº 50 – EXPRESO

715C – LA PAZ – UNCUYO POR RUTA 7 Y 50 – MENDOZA

715D – LA PAZ – MENDOZA – UNCUYO – EXPRESO

715F – LA PAZ – LAS CATITAS – SAN MARTÍN – MENDOZA

716A – LA PAZ – MENDOZA POR RUTA NACIONAL Nº 7 – DIRECTO

724A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CALLE ROBERT

726A – LA COLONIA – UNCUYO POR SAN MARTÍN

761B – LA COLONIA JUNÍN – MENDOZA DIRECTO

769C – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO POR SAN MARTÍN

769D – LA PAZ – MENDOZA DIRECTO

787A – RIVADAVIA – MENDOZA DIRECTO POR CTE. TORRES – MÍGUEZ

Advierten posibles demoras y complicaciones en horas pico

Debido al volumen de tránsito que diariamente utiliza el Acceso Este, las autoridades recomendaron circular con precaución y prever tiempos de viaje más extensos, especialmente durante los horarios de mayor movimiento.

Además, se espera que las colectoras registren una importante sobrecarga vehicular mientras duren los trabajos, por lo que se aconseja utilizar vías alternativas cuando sea posible.

Desde el Gobierno provincial solicitaron a los usuarios del transporte público verificar los cambios antes de viajar. Para ello, recomendaron utilizar la aplicación oficial de MendoTran, donde se pueden consultar los recorridos actualizados y seguir en tiempo real la ubicación de cada unidad.