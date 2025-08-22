Este viernes ingresa el frente frío: ¿cuánto baja la temperatura?

Para esta jornada rotará el viento Zonda para transformarse en viento Sur. En algunos departamentos se sentirá con más intensidad. En la cordillera continúan las nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este viernes se espera un ingreso de frente frío que baje drásticamente la temperatura en Mendoza. De esta manera, la mínima descenderá a los 14 grados como máxima.

¿Cómo estará este viernes 22-08-2025?

Este viernes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas de intensidad moderada en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 14°C | Mínima: 8°C

Hay Alerta Amarilla por viento

Para este viernes el SMN mantiene un alerta Amarilla. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

En Malargüe, San Rafael y General Alvear, los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 kilometros por hora con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora excepto en el centro y sur de la provincia de Mendoza donde permanecerán del sudoeste con similares intensidades.

¿Cómo estará el sábado 23-08-2025?

El sábado habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

¿Qué pasa el domingo 24-08-2025?

El domingo habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales.

Máxima: 19°C | Mínima: 3°C