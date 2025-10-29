Este miércoles empieza a subir la temperatura: ¿cuándo llega a 30 grados?

Contingencias Climáticas anunció que este miércoles la provincia empieza a recuperar temperatura. Para el viernes ya se espera que llegue a los 30 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas informó que a partir de este miércoles ya comienza a subir la temperatura en la provincia. Para este miércoles la máxima alcanzará los 18 grados y para el viernes ya se espera que llegue a 30.

¿Cómo estará este miércoles 29-10-2025?

Este miércoles estará poco nuboso a parcial nublado con ascenso de la temperatura. Tormentas aisladas en el sur provincial. Probabilidad de heladas.

Máxima: 18°C | Mínima: 5°C

Jueves 30-10-2025

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 9°C

Viernes 31-10-2025

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

Sábado 01-11-2025

Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 9°C

Domingo 02-11-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C