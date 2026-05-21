¿Este jueves es el día más frío de la semana?

Contingencias Climáticas advirtió que está jornada tendrá una máxima de tan solo 14 grados posicionando la cómo una de las más frías.

Si bien esta semana es una de las más frías del año, el jueves es el que registrará la máxima más baja de la semana con un tiempo que sólo llegará a 14 grados. Para el fin de semana se espera un tiempo similar pero que llegue a 17 grados.

Jueves 21-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 5°C

Viernes 22-05-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 3°C

Sábado 23-05-2026

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 5°C

Domingo 24-05-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 6°C

Lunes 25-05-2026

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C