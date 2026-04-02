Este jueves amaneció ventoso y fresco pero sube la temperatura: ¿a cuánto llega?

Este jueves y viernes se presentarán con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y máximas que rondarán los 28 grados en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en Mendoza anticipa jornadas con condiciones variables, marcadas por un leve ascenso térmico inicial y un posterior descenso hacia el fin de semana, acompañado de precipitaciones en algunas zonas de la provincia.

¿Cómo estará este jueves 2 de abril?

Este jueves 2 de abril se presentará con nubosidad variable y un aumento de la temperatura, con vientos moderados del noreste. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso. La máxima alcanzará los 28 grados, mientras que la mínima será de 15.

Viernes 03-04-2026

Para el viernes 3, las condiciones serán similares: cielo parcialmente nublado, con escaso cambio en la temperatura y vientos de dirección variable. En alta montaña continuará el buen tiempo, con poca nubosidad. Se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 15.

Sábado 04-04-2026

El sábado 4 marcará el inicio de un descenso térmico. Se prevé una jornada parcialmente nublada, con vientos moderados del sector sur y precipitaciones en el este y sudeste provincial. En la cordillera se mantendrán condiciones de estabilidad. La temperatura oscilará entre los 14 grados de mínima y los 23 de máxima.

Domingo 05-04-2026

El domingo 5 continuará la tendencia al enfriamiento, con cielo parcialmente nublado, vientos leves del este y probabilidad de lluvias en el este y sudeste. En la zona cordillerana persistirá el cielo poco nuboso. La máxima será de 18 grados y la mínima de 13.

Lunes 06-04-2026

Finalmente, el lunes 6 se mantendrá con nubosidad parcial y poco cambio en la temperatura, acompañado de vientos leves del sudeste. Se espera una máxima de 18 grados y una mínima de 10.

De esta manera, tras un inicio de fin de semana con temperaturas agradables, se anticipa un marcado descenso térmico hacia el domingo y lunes, junto con condiciones inestables en sectores del este provincial.