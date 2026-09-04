¿Estará frío el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que bajara la temperatura este fin de semana. La máxima llegaría a los 12 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que luego de este adelanto de la primavera, el invierno se despedirá de la provincia con un fin de semana muy fresco con máximas de tan solo 12 grados. Este fenómeno se sentirá tanto sábado como domingo. Para el lunes ya se espera que se incremente la temperatura.

¿Cómo estará este viernes 04-09-2026?

Este viernes habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 7°C

¿Qué pasa el sábado 05-09-2026?

El sábado estará mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 12°C | Mínima: 5°C

Domingo 06-09-2026

Parcial nublado y frío con poco cambio de la temperatura. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 4°C

Lunes 07-09-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Heladas parciales.

Máxima: 16°C | Mínima: 3°C