Enzo Pérez fue presentado en Deportivo Maipú: “Quería terminar mi carrera en Mendoza y estar cerca de mi familia”

El histórico mediocampista mendocino tuvo su presentación oficial como refuerzo del Cruzado. A los 40 años, aseguró que cumplió uno de sus mayores deseos: volver al club donde debutó y cerrar su carrera en la provincia. ¿Cuándo podría debutar en el equipo mendocino?

El regreso de Enzo Pérez a Deportivo Maipú ya es una realidad. A casi 24 años de su debut en la Primera División del Cruzado, cuando apenas tenía 16 años, el experimentado volante fue presentado oficialmente este martes en el Hotel Splendor del complejo Arena Maipú. El futbolista mendocino inicia una nueva etapa en el club que lo formó luego de rescindir su vínculo con Argentinos Juniors.

El regreso de Enzo Pérez a Deportivo Maipú: “Era lo que más quería”

Durante la conferencia de prensa, Enzo Pérez expresó la emoción que representa volver a vestir la camiseta del club donde dio sus primeros pasos.

El mediocampista explicó que, más allá de las posibilidades que tuvo para continuar su carrera en otros equipos, siempre mantuvo el objetivo de retirarse en Mendoza. “Siempre dije que quería terminar mi carrera en la provincia. Hoy se dio la oportunidad y es lo que más anhelo: disfrutar el tiempo que me queda como futbolista cerca de mi familia y de mis seres queridos”, afirmó.

También contó que las negociaciones se aceleraron luego de su salida de Argentinos Juniors y aseguró que ahora solo piensa en ponerse a disposición del cuerpo técnico.

¿Cuándo podría debutar Enzo Pérez con el Cruzado?

Consultado sobre la posibilidad de jugar el próximo partido, el volante explicó que ya inició los entrenamientos con el plantel, aunque la decisión final dependerá del entrenador Mariano Echeverría.

El futbolista reveló que venía realizando una pretemporada en su club anterior y que físicamente llega con ritmo de trabajo, aunque entiende que será el cuerpo técnico quien defina cuándo será el momento adecuado para su debut oficial.

Aunque la ilusión del ascenso aparece naturalmente entre los hinchas, Enzo Pérez evitó hablar únicamente de resultados y puso el foco en el crecimiento institucional del club. El exjugador de River Plate señaló que el principal desafío es seguir fortaleciendo a Deportivo Maipú en todos sus aspectos, tanto deportivos como organizativos.

Durante la presentación, Pérez también dejó un mensaje para los simpatizantes del Botellero. Reconoció el esfuerzo que realizan los socios para acompañar al equipo y los invitó a seguir siendo parte del crecimiento de la institución.

El volante destacó que el respaldo del público será fundamental para continuar consolidando el proyecto deportivo y lograr que el club siga evolucionando en la Primera Nacional.

Los dirigentes celebraron una incorporación histórica

La llegada de Enzo Pérez fue celebrada por la dirigencia del Cruzado como uno de los momentos más importantes de la historia reciente de la institución. El presidente Hernán Sperdutti aseguró que el regreso del futbolista representa un sueño para el club y para toda la familia maipucina.

Por su parte, el dirigente Gabriel Viglianti sostuvo que la presencia del experimentado mediocampista eleva el nivel de exigencia para todos los que forman parte del proyecto deportivo. Además, remarcó que el regreso del mendocino trasciende lo futbolístico y constituye un orgullo para toda la provincia.