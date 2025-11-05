Así se prepara el estadio para la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors en Córdoba

Miles de hinchas de Independiente Rivadavia viajan en caravana rumbo a Córdoba y se encuentran con un exhaustivo operativo de control en las rutas. Mientras tanto, el estadio de Instituto ya luce preparado para recibir a la multitud azul que acompañará al equipo en el duelo decisivo.

La provincia vive una jornada histórica. Miles de mendocinos viajaron este miércoles hacia Córdoba para alentar a Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina 2025, donde el Azul del Parque buscará su primer título nacional frente a Argentinos Juniors. Desde temprano, colectivos con hinchas comenzaron a llegar a la provincia mediterránea. La caravana azul sorprendió en las rutas y varios videos se viralizaron en redes sociales. Está previsto que lleguen pasadas las 17 luego de exhaustivos operativos policiales.

En la previa del partido, el campo de juego del estadio Juan Domingo Perón luce impecable. El césped está en perfectas condiciones, el sistema de audio ya fue probado y se preparan efectos especiales para el recibimiento de los equipos. Desde la organización confirmaron que habrá fuegos artificiales, banderas y un despliegue especial para una noche que promete ser histórica.

La popular será el sector destinado a los hinchas de la Lepra, quienes ya comenzaron a acercarse al estadio. Miles de mendocinos se esperan en las plateas y populares.

Impresionante operativo de seguridad en la previa de la Lepra

El comisario inspector Ariel Maldonado confirmó que hay 750 efectivos destinados al operativo, con controles en rutas, ingresos y zonas aledañas al estadio. También aseguró que el trabajo se realiza en coordinación con fuerzas provinciales y municipales para brindar seguridad tanto a hinchas mendocinos como porteños.

Respecto al ingreso de elementos de la hinchada, se permitirá banderas 2×1, bombos, tirantes y platillos, según lo acordado con COSEPRO y el Ministerio de Seguridad. Las puertas del estadio abrirán a las 18.10, y el tránsito en la zona fue organizado para evitar complicaciones con los vecinos.

La final contará con un condimento extra: se utilizará VAR por primera vez en la Copa Argentina. La cabina técnica ya está instalada y se realizan pruebas para que el sistema quede operativo durante el partido.

Una final histórica para Independiente Rivadavia

El duelo comenzará a las 21.10 y podrá verse por TyC Sports y TyC Sports Play. En caso de ganar, la Lepra no solo sumará su primer título nacional, sino que también asegurará su plaza en la Copa Libertadores 2026, un hecho sin precedentes para el club.

Formaciones confirmadas

Independiente Rivadavia:

Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce.

DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors:

Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.

La expectativa es enorme: Independiente Rivadavia buscará hacer historia, y sus hinchas ya demostraron que la pasión leprosa no conoce fronteras.