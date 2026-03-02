En qué departamento suspendieron las clases de la tarde por el Zonda y qué pasa en el resto de la provincia

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes 2 de marzo se suspenderán las clases presenciales en el turno tarde en todas las escuelas de Malargüe, debido a los pronósticos que anticipan fuertes ráfagas de viento Zonda.

La medida fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre condiciones meteorológicas adversas que podrían afectar la seguridad de la comunidad educativa.

La suspensión alcanza a todos los niveles y modalidades en el departamento de Malargüe. En ese distrito, las actividades escolares deberán continuar de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia, en tanto, el servicio educativo se desarrollará con total normalidad y sin modificaciones en los horarios previstos.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza?