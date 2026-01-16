En plenas vacaciones de verano: qué departamentos de Mendoza deberán ir a votar en febrero de 2026

En pleno receso de verano, miles de mendocinos deberán volver a las urnas. Seis departamentos de la provincia realizarán elecciones municipales el 22 de febrero de 2026 para renovar bancas en los Concejos Deliberantes.

Miles de mendocinos deberán volver a las urnas el domingo 22 de febrero de 2026. En esa fecha se realizarán las elecciones municipales en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, los seis departamentos que decidieron separar sus elecciones legislativas de las provinciales. En estos departamentos se votará la renovación de la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, en una elección exclusivamente local, ya que los cargos legislativos provinciales quedaron definidos en los comicios de octubre de 2025. La particularidad es que la jornada electoral se desarrollará en pleno receso de verano, cuando muchas familias se encuentran de vacaciones.

Cómo se vota en Mendoza en las elecciones municipales 2026

Al igual que en las últimas elecciones, el sistema que se utilizará será el de Boleta Única Papel, un formato que busca agilizar el acto electoral y garantizar mayor transparencia. En la mayoría de los departamentos, la boleta contendrá una sola categoría: concejales, con todas las fuerzas políticas dispuestas de izquierda a derecha.

La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la parte inferior, según el modelo preliminar difundido por la Junta Electoral de Mendoza.

Cuándo comienza la campaña electoral en los departamentos que votan

El cronograma electoral 2026 establece que la campaña política comenzará oficialmente el domingo 18 de enero en los seis departamentos que irán a las urnas. Diez días después, el 28 de enero, quedará habilitada la publicidad gráfica y en la vía pública de los distintos frentes y partidos.

Desde el 6 de febrero, los intendentes no podrán inaugurar obras públicas dentro de sus comunas, una de las restricciones previstas por la normativa electoral. Al día siguiente, el 7 de febrero, se autorizará la difusión de publicidad audiovisual.

La campaña finalizará el viernes 20 de febrero, cuando dará inicio la veda electoral, dos días antes de los comicios. A partir de ese momento quedarán prohibidas las actividades proselitistas, con el objetivo de garantizar un período de reflexión para los votantes.

De esta manera, Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz se preparan para una elección clave en el plano local, que definirá el nuevo equilibrio político en sus Concejos Deliberantes, aun cuando gran parte de Mendoza transite el cierre de la temporada estival.