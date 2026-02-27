En imágenes: así comenzó la convivencia real de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Las 18 candidatas departamentales iniciaron la Convivencia Real en el hotel Fuente Mayor de Ciudad, en el marco de una edición histórica por los 90 años de la Vendimia, y ya transitan la agenda oficial rumbo al Acto Central.

Con banderas, cánticos y el acompañamiento de familiares y simpatizantes, quedó oficialmente inaugurada la Convivencia Real de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Las 18 representantes departamentales ya comparten alojamiento en el hotel Fuente Mayor de Ciudad y comenzaron la agenda oficial en la antesala del Acto Central, en una edición histórica que celebra los 90 años de la Vendimia.

El acto de apertura contó con la presencia del subsecretario de Cultura, Diego Gareca, quien puso en valor el trabajo articulado entre el sector público y privado para la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia y el desarrollo del calendario vendimial en toda la provincia.

El funcionario destacó el crecimiento de las fiestas departamentales y agradeció el acompañamiento de los municipios y de la empresa encargada de la logística de la Convivencia Real. Además, dio la bienvenida a las candidatas y subrayó el carácter especial de esta edición por los 90 años de la fiesta máxima de los mendocinos.

También participaron la reina y la virreina nacional 2025, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, quienes compartieron su experiencia y brindaron un mensaje a las aspirantes al trono.

Perfumo resaltó el valor humano de la convivencia y el acompañamiento familiar, mientras que Funes hizo hincapié en la trascendencia histórica de esta edición e invitó al público a participar de los actos oficiales para seguir celebrando las tradiciones mendocinas.

Durante los próximos días, las candidatas deberán cumplir una nutrida agenda de actividades protocolares, compromisos institucionales y ensayos, en lo que representa el último tramo antes del Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day, escenario emblemático de la vendimia mendocina.

Agenda oficial de la Vendimia 2026