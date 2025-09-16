Empleados de comercio: los afiliados tendrán un camping en un reconocido parque mendocino

El Centro Empleados de Comercio recibió seis hectáreas en Maipú para construir un nuevo camping destinado a sus afiliados. La cesión, formalizada durante la inauguración del Complejo de El Bermejo, refuerza el compromiso gremial con la recreación, el encuentro y el bienestar comunitario.

En el marco de la inauguración de las obras de modernización del Complejo Deportivo de El Bermejo, el Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) recibió una donación histórica: seis hectáreas del Parque Metropolitano de Maipú, donde se construirá un nuevo camping destinado a trabajadores mercantiles y sus familias.

La cesión, formalizada en comodato durante el acto realizado el lunes 15 de septiembre, fue anunciada por el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quien destacó que “en tiempos difíciles, apostar a la familia y a la comunidad es fundamental. Por eso destinamos este espacio para que el CEC tenga allí su camping, un lugar de encuentro, alegría y crecimiento compartido”.

Nuevo camping del CEC: En el parque Metropolitano

El predio cedido se encuentra dentro del Parque Metropolitano, uno de los pulmones verdes más importantes del departamento. Allí, el gremio proyecta desarrollar un espacio recreativo con infraestructura para camping, actividades deportivas y encuentros familiares, replicando el modelo de El Bermejo pero adaptado a las necesidades de la zona.

La iniciativa busca ampliar la oferta de servicios para afiliados, descentralizar las actividades recreativas y facilitar el acceso a espacios de calidad en distintos puntos del Gran Mendoza.

Durante el acto, el secretario general del CEC, Fernando Ligorria, valoró el gesto del municipio maipucino y reafirmó el compromiso del sindicato con el bienestar de sus afiliados: “Este nuevo predio será una extensión de nuestro trabajo por la recreación, la salud y la vida en comunidad. Es una apuesta concreta al futuro”.

Por su parte, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, celebró el crecimiento institucional del gremio y sostuvo que “el deporte y el esparcimiento en comunidad son parte de la identidad argentina. Que una institución mejore sus servicios es una gran noticia para todos”.

Proyección y planificación

Si bien aún no se detallaron los plazos de obra, desde el CEC anticiparon que el nuevo camping en Maipú será diseñado con criterios de sustentabilidad, accesibilidad y seguridad, y que se buscará replicar la experiencia del Complejo de El Bermejo, que actualmente recibe hasta 5.000 personas y cuenta con vigilancia privada, infraestructura deportiva y espacios verdes.

La donación representa un paso estratégico para ampliar la cobertura territorial del sindicato y consolidar su rol como promotor de espacios de encuentro y recreación para las familias mercantiles.