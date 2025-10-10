Empezó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora durará y qué zonas del Gran Mendoza están afectadas

Desde las 4 de la mañana de este viernes 10 de octubre, comenzó un megacorte de agua que afecta a miles de usuarios de seis departamentos del Gran Mendoza. El operativo, a cargo de Aysam, estima que la normalización del servicio podría extenderse durante todo el fin de semana.

El corte de agua en Mendoza ya es un hecho. Tal como estaba previsto, Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) inició durante la madrugada de este viernes 10 de octubre un operativo de gran magnitud que afectará a vastos sectores del Gran Mendoza.

La medida comenzó a las 4 de la mañana y responde a obras de mantenimiento y optimización del sistema de distribución macro de agua potable, con el objetivo de mejorar el abastecimiento a largo plazo en distintas zonas de la provincia.

De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos técnicos se extenderán entre 12 y 15 horas, por lo que se espera que finalicen entre las 16 y 19 del mismo viernes. Sin embargo, desde Aysam advirtieron que la recomposición total del servicio no será inmediata: la presión y el flujo normal podrían demorar entre 24 y 48 horas en estabilizarse completamente.

Zonas afectadas por el corte de agua en Mendoza

El operativo abarca seis departamentos del Área Metropolitana del Gran Mendoza, todos bajo jurisdicción de Aysam. Las zonas más comprometidas son:

Ciudad de Mendoza: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y barrio La Favorita .

Godoy Cruz: Barrios Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y la zona oeste.

Guaymallén: Sectores de Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11 .

Las Heras: Zona centro, oeste y norte del departamento.

Luján de Cuyo: Incluye La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria .

Maipú: Afecta principalmente el distrito de Coquimbito.

Cuándo volverá el servicio de agua

Aunque el corte de agua finalizaría entre la tarde y la noche del viernes, los efectos del operativo podrían prolongarse hasta el fin de semana. Algunas zonas podrían recuperar la presión normal el sábado 11, mientras que en otras el servicio podría demorar hasta el domingo 12.

Desde la empresa recomiendan hacer un uso racional del agua, almacenar solo lo necesario y evitar consumos innecesarios hasta que la red vuelva a funcionar con normalidad.

Este megacorte programado forma parte de un plan de obras destinado a mejorar la eficiencia del sistema de distribución, reforzando la red de acueductos y optimizando la presión en los puntos más críticos del Gran Mendoza.