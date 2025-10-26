Emir Félix: “El voto hoy es más importante que nunca”

El candidato a diputado nacional votó en San Rafael acompañado por su hermano, el intendente Omar Félix. Destacó la importancia de participar en los comicios y aseguró que “la elección definirá el rumbo institucional y económico del país”.

El candidato a diputado nacional por el peronismo, Emir Félix emitió su voto en San Rafael y expresó su satisfacción por la jornada electoral que se desarrolla en Mendoza y el país. Acompañado por su hermano, el intendente Omar Félix, el exjefe comunal destacó la importancia de participar y remarcó que la elección de este domingo “define mucho más que bancas: define el rumbo institucional y económico del país”.

“Estamos siguiendo cómo va transcurriendo la presencia de los sanrafaelinos en las urnas, y a medida que avanza el día se ve más movimiento”, comentó Félix. Si bien reconoció que la concurrencia es algo menor que en la elección anterior, señaló que la participación “viene en aumento hacia el mediodía”.

En cuanto a la campaña, el dirigente afirmó que fue “una campaña limpia, sin contestar agresiones” y que su espacio se propuso “reencauzar la fuerza política para representar fielmente el sentimiento de los mendocinos”.

Félix consideró que esta elección es clave tanto a nivel provincial como nacional: “Mendoza necesita mejorar sus niveles de institucionalidad, y el país debe saber si este modelo económico todavía cuenta con la credibilidad que tuvo al principio”. En ese sentido, advirtió que percibe “angustia y falta de expectativas positivas” en el sector productivo, industrial y comercial.

“El voto hoy es fundamental. No votar deja una lectura subjetiva. Lo más nítido y preciso es participar”, remarcó.

El candidato concluyó que continuará la jornada recorriendo escuelas para acompañar a los fiscales de su espacio antes de viajar a la Ciudad de Mendoza para esperar los resultados.