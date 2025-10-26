Elecciones 2025: la participación en Mendoza fue del 71,5% “no tuvimos grandes irregularidades”

Con una participación del 71,5%, Mendoza superó el promedio nacional en las elecciones 2025. Las autoridades destacaron la normalidad del proceso y confirmaron que los comicios se realizaron sin incidentes en toda la provincia.

La participación electoral en Mendoza alcanzó el 71,5% del padrón durante las elecciones legislativas 2025, según informaron las autoridades judiciales y electorales de la provincia. La cifra se mantiene dentro del promedio histórico local y supera al 66% registrado a nivel nacional, el más bajo desde la vuelta de la democracia en 1983.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, informó que el número corresponde al último corte del Comando Electoral y destacó que el porcentaje podría incrementarse levemente una vez finalizado el conteo definitivo. “El 71,5% es una cifra muy similar a la de elecciones anteriores. En 2021 fue del 72% al cierre provisorio y terminó en 74,19%”, señaló.

La jueza federal con competencia electoral, Susana Pravata, también confirmó que no se registraron incidentes graves ni denuncias relevantes durante la jornada. “Solo tuvimos pequeños ajustes por aperturas de mesa, pero nada fuera de lo común. El proceso fue muy ordenado y tranquilo”, afirmó.

Este domingo, Mendoza volvió a votar con Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos nacionales, un sistema que la provincia ya había implementado en elecciones locales previas. Según Pravata, la experiencia previa ayudó a los votantes: “El electorado mendocino ya conocía la dinámica. No hubo confusiones ni mayores consultas sobre cómo marcar la boleta”.

Las autoridades locales coincidieron en que el escrutinio podría ser más ágil que en comicios anteriores, ya que el nuevo sistema simplifica el conteo. “El objetivo es tener resultados más rápidos. Al no haber sobres, el recuento se vuelve más directo y transparente”, explicó Garay.

De las 4.445 mesas habilitadas en toda la provincia, solo en pocos casos fue necesario reforzar autoridades, algo que se resolvió rápidamente con voluntarios. Tanto la Suprema Corte de Justicia como la Junta Electoral Federal calificaron la jornada como “tranquila y eficiente”.

Los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio se esperan a partir de las 21 horas, momento en que la Dirección Nacional Electoral (DINE) comenzará a publicar los datos en su sitio web y en la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”.