¿El zorro de la Scaloneta?: Un therian bailando reggaeton se robó las miradas en la Plaza Independencia

Una persona caracterizada como therian fue grabada mientras bailaba reggaetón con la camiseta de la Selección Argentina en la Plaza Independencia. La insólita escena rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Entre mates, turistas y gente paseando por Plaza Independencia, apareció una figura difícil de ignorar: un “therian” vestido con la camiseta de la Selección Argentina, bailando reggaetón como si estuviera en un boliche a cielo abierto.

El personaje con máscara y aspecto de zorro gris fue visto cerca de la fuente principal, moviéndose al ritmo de la música mientras personas lo observaban.

La escena parecía salida de una película un zorro antropomorfo, con la albiceleste puesta, tirando pasos de reggaetón en plena tarde mendocina.

Pero el momento más inesperado llegó al final del video. Después de bailar, al “zorro de la Scaloneta” se le acercó a un niño y lo saludó amistosamente antes de irse, dejando una postal peculiar.

En redes, las reacciones no tardaron en aparecer.

“Ese me cobra 1000 por la foto”

“A qué circo se le escapó?”

“Perdón, chicos. Dejé la puerta abierta y es escapó el choco”

“Es Tom, de Tom y Jerry”

“Manso miedo ese gato con diabetes”

Mientras tanto, Plaza Independencia se volvió escenario de este capítulo insólito dónde varios transeúntes se encontraron con este therian con camiseta de Argentina bailando reggaetón frente a la fuente.

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