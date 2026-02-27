“El tren delantero te queda hecho pedazos”: los conductores se quejan del mal estado de la calle Rodríguez Peña

La Ruta Provincial 4 presenta pozos profundos y roturas que afectan a conductores y al sector industrial. Vialidad Provincial aseguró que en aproximadamente una semana retomará las tareas de bacheo, interrumpidas por la rotura de maquinaria clave.

El mal estado del carril Rodríguez Peña, también conocido como Ruta Provincial 4, volvió a generar reclamos de conductores y empresarios que transitan a diario por esta arteria clave que conecta los departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú.

Desde hace tiempo se viene advirtiendo sobre el deterioro de la carpeta asfáltica. Pozos profundos, roturas y baches de gran tamaño complican la circulación y provocan daños en los vehículos. “Tiene unos pozos importantes, por ahí uno no se da cuenta o no puede maniobrar y se come el pozo”, relató un conductor que utiliza la vía todos los días para ir a trabajar. Otro vecino fue más gráfico: “El tren delantero queda hecho pedazos, balanceo, alineación. El asfalto está en pésima condición, hace años que está igual”.

Obras interrumpidas por una falla técnica

Desde la Dirección Provincial de Vialidad explicaron que el plan de reparación y bacheo había comenzado el año pasado, pero debió interrumpirse en los últimos días por la rotura de un equipo motor compresor, fundamental para el funcionamiento del martillo neumático utilizado en las tareas de demolición y reparación.

“Venimos reparando desde mediados de 2025. Estos últimos diez días sufrimos la rotura del equipo que entrega aire al martillo neumático. Estimamos que en aproximadamente siete días podremos volver a contar con este equipo y continuar con las reparaciones ya comprometidas”, señalaron desde el organismo.

Además, indicaron que los trabajos se realizan interviniendo un solo carril por vez para afectar lo menos posible la circulación, aunque reconocieron que inevitablemente el tránsito se ve impactado.

Gran parte de las roturas, explicaron, se producen tras intervenciones por conexiones de agua, cloacas o nuevas instalaciones de servicios, lo que también contribuye al deterioro de la calzada.

Una vía estratégica para la industria

El reclamo no solo proviene de automovilistas particulares. Desde el sector industrial y empresarial del carril Rodríguez Peña manifestaron su preocupación por la situación, dado que se trata de una arteria clave para la logística de las empresas radicadas en la zona.

Desde ADERPE, el consorcio de la zona industrial, aseguraron que trabajan en un masterplan que incluye la modelación del tránsito y el transporte del área, con el objetivo de ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial.

Las expectativas también están puestas en el rol que cumplirá esta ruta cuando comiencen las obras en el Acceso Este, ya que el carril Rodríguez Peña será utilizado como vía alternativa y absorberá un mayor caudal de tránsito.

Ordenamiento y seguridad vial

Desde el sector empresarial insistieron en la necesidad de respetar las normas vigentes. La velocidad máxima está señalizada recientemente en 60 kilómetros por hora y el carril central está habilitado únicamente para giros, por lo que no está permitido estacionar en ese sector.

“Estamos muy esperanzados en que con el ordenamiento y el trabajo conjunto de lo público y lo privado vamos a tener un carril donde podamos venir a trabajar con seguridad, donde proveedores y clientes puedan circular sin inconvenientes”, expresaron.

Mientras tanto, conductores y empresarios aguardan que la reparación del equipamiento permita retomar cuanto antes las tareas de bacheo en una de las vías más transitadas del Gran Mendoza.