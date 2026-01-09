El Proyecto Mochi busca donaciones para entregar más de 3.100 mochilas a niños mendocinos

A diez años de su creación, la iniciativa solidaria mendocina lanzó una nueva campaña para que chicos y chicas de escuelas públicas comiencen el ciclo lectivo con útiles completos. Este 2026 el objetivo es alcanzar a 100 escuelas de la provincia y reunir más de 3.146 mochilas.

El Proyecto Mochi vuelve a convocar a la solidaridad de los mendocinos con un desafío ambicioso: entregar más de 3.100 mochilas con útiles escolares a niños y niñas en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas de Mendoza. La campaña, que cumple su décimo aniversario, estará vigente hasta el 10 de febrero y necesita del acompañamiento de la comunidad para alcanzar la meta.

La iniciativa nació en 2016, impulsada por un grupo de docentes que detectó una realidad repetida en las aulas: muchos estudiantes comenzaban las clases sin los elementos básicos para aprender. Con el paso de los años, el proyecto se transformó en una red solidaria de voluntarias que trabaja de manera colaborativa para igualar oportunidades desde el inicio del ciclo lectivo.

Un desafío mayor para este 2026

En esta edición especial, el Proyecto Mochi se propuso llegar a 100 escuelas de toda la provincia, abarcando niveles inicial y primario. Para lograrlo, necesitan reunir 3.146 mochilas, aunque hasta el momento solo se alcanzó cerca de la mitad del objetivo, por lo que desde la organización remarcan la urgencia de sumar nuevos padrinos y madrinas.

“Los útiles escolares son cada vez más caros, pero cuando la ayuda se reparte entre muchos, el objetivo se vuelve posible”, señalaron desde el proyecto, al tiempo que destacaron que las últimas semanas suelen ser clave para completar las asignaciones.

Quienes se sumen a la campaña reciben una lista de útiles sugerida, que varía según el ciclo escolar. Entre los elementos básicos se incluyen cuadernos, cartuchera, útiles de escritura y carpetas, mientras que también se pueden agregar material de dibujo, una merienda, artículos de higiene, un juguete o una carta con un mensaje afectuoso.

“El contenido puede personalizarse. Todo lo que se sume, siempre desde el cariño, es bienvenido”, explicaron desde la organización.

Cómo colaborar con el Proyecto Mochi

Las personas interesadas en participar deben comunicarse por WhatsApp o redes sociales y enviar un mensaje con la frase: “quiero que me asignen un niño”, junto con su nombre completo y un número de contacto. Desde el proyecto se asigna un alumno, se informa el grado al que asiste y se brinda la lista de útiles sugerida. Luego, la mochila se entrega en los puntos de recolección indicados.

Los números habilitados para colaborar son:

261 615 2811

261 611 2243

261 657 4839

261 578 8405

Con diez años de trabajo sostenido, el Proyecto Mochi se consolidó como una de las iniciativas solidarias más reconocidas de Mendoza. Este 2026, la meta vuelve a ser clara: que ningún chico empiece las clases sin su mochila completa.