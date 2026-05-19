El Poder Judicial de Mendoza lanza las subsatas judiciales electrónicas

La Corte habilitó un mecanismo online para participar en remates de bienes embargados, con inscripción previa y ofertas anónimas que se extienden por diez días hábiles. La propuesta busca garantizar transparencia y ampliar la participación ciudadana en procesos que antes eran presenciales.

El Poder Judicial de Mendoza dio inicio a las subastas judiciales electrónicas, un sistema que marca un cambio profundo en la forma de realizar los remates de bienes. Con esta herramienta digital, se busca dejar atrás las limitaciones de los procedimientos presenciales y ofrecer un mecanismo más ágil, seguro y accesible para la ciudadanía.

La inscripción de los interesados se realiza en el Registro General de Postores, trámite que tiene una vigencia de dos años y que habilita a participar en las subastas. Allí se solicita documentación básica para personas humanas y jurídicas, además de datos de contacto como correo electrónico y teléfono, lo que garantiza la identificación y trazabilidad de cada participante.

Cada remate se desarrolla durante diez días hábiles, con la posibilidad de realizar ofertas las 24 horas. Las pujas son anónimas y se efectúan en tiempo real, con incrementos mínimos del cinco por ciento respecto de la oferta anterior. Este formato apunta a evitar maniobras especulativas y a asegurar un proceso competitivo más transparente.

El sistema incorpora herramientas innovadoras como la postura máxima secreta, que permite fijar un límite de oferta y dejar que el sistema aumente automáticamente hasta ese monto. También se habilita la reserva de postura, que otorga al segundo mejor oferente la posibilidad de quedarse con el bien si el ganador no concreta la compra, siempre que su oferta sea hasta un cinco por ciento menor.

Una vez finalizado el remate, el adjudicatario debe abonar la seña dentro de los tres días hábiles posteriores y pagar la comisión correspondiente al martillero interviniente. El tribunal, junto al martillero, firma el acta definitiva que habilita la entrega del bien, cerrando así el procedimiento con respaldo legal.

El sistema contempla además la posibilidad de realizar visitas previas a los bienes en subasta, coordinadas por el martillero, para que los interesados cuenten con información completa antes de ofertar. De esta manera, se busca equilibrar la virtualidad con instancias de contacto directo que aporten confianza y seguridad.