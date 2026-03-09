El pedido de ayuda de una ex Reina Nacional de la Vendimia luego del Acto Central: “tiene un gran valor sentimental”

En plena Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un pedido de ayuda en redes sociales tras perder la banda de su coronación en el Teatro Griego Frank Romero Day, un objeto con profundo valor simbólico y sentimental.

En medio de la celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un pedido de solidaridad en redes sociales luego de perder la banda que recibió al ser coronada. El extravío ocurrió en el Teatro Griego Frank Romero Day, durante el acto central del domingo donde varias reinas de mandato cumplido tuvieron una participación especial.

El pedido de ayuda de una ex Reina Nacional de la Vendimia

El hecho ocurrió durante la celebración realizada en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde miles de mendocinos y turistas participaron del espectáculo central.

A través de una publicación en redes sociales, Gaua explicó la situación y solicitó colaboración para intentar recuperar el objeto, que tiene un profundo valor sentimental. “Llamado a la solidaridad. Anoche perdí mi banda en la que está escrito ‘Reina Nacional de la Vendimia 88’ en el Teatro Griego Frank Romero Day”, escribió en su cuenta personal

La ex soberana acompañó el mensaje con una fotografía del atributo y detalló el lugar donde cree haberlo extraviado.

Según explicó, la banda se perdió en el sector Malbec 5 del Teatro Griego Frank Romero Day, durante la noche en la que se realizó el acto central de la Vendimia. “Si alguien la encontró, por favor que me escriba. Desde ya mil gracias”, agregó en su publicación.

Aunque no acusó a nadie, la ex reina dejó en claro que espera que, en caso de que alguien la haya tomado por error o la haya encontrado en el lugar, pueda devolverla.

Un símbolo de la historia vendimial

La banda de una Reina Nacional de la Vendimia es uno de los elementos más representativos de la celebración, ya que simboliza el reconocimiento recibido durante la coronación y forma parte de la historia personal de cada soberana.

Por esa razón, el pedido de Marcela Gaua comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron la publicación con la esperanza de que el objeto pueda regresar a manos de su dueña.

Quién es Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988

Marcela Gaua representó al departamento de Tunuyán en 1988, específicamente a la calle Pellegrini y sus comerciantes, y se convirtió en una de las soberanas más recordadas de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Además de su paso por la Vendimia, Gaua desarrolló una destacada carrera profesional. Es psicóloga y ha trabajado en distintas áreas del ámbito público, entre ellas la Junta Médica del Senado de Mendoza.

Mientras tanto, la ex reina mantiene la esperanza de que algún espectador que haya asistido al Teatro Griego Frank Romero Day encuentre la banda y pueda devolverle un símbolo cargado de historia personal y vendimial.