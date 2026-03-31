El padre de Enzo Pérez fue detenido por un presunto abuso sexual a una menor en Maipú

Carlos Francisco Pérez, padre del futbolista mendocino, quedó bajo arresto luego de que la madre de su pareja lo denunciara. La causa está en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos y se encuentra en etapa inicial de investigación.

El padre del futbolista Enzo Nicolás Pérez, ex jugador de Godoy Cruz y River Plate, y actualmente en Argentinos Juniors, fue detenido en Mendoza luego de una denuncia por abuso sexual simple. El procedimiento se concretó el lunes por la noche en el departamento de Maipú, bajo jurisdicción de la Subcomisaría Coquimbito.

El acusado, identificado como Carlos Francisco Pérez, de 68 años, fue señalado por la madre de su pareja. La mujer acudió a la policía después de que su hija menor, de 12 años, le relatara una situación ocurrida días atrás en la vivienda que compartían sobre calle Montecaseros.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el episodio habría tenido lugar el sábado por la noche dentro del domicilio familiar. La menor refirió una conducta inapropiada por parte del hombre mientras se encontraba en la planta baja de la propiedad, en un momento en que su madre estaba en el piso superior.

La denunciante aseguró que la niña le contó que Pérez estaba sentado en el comedor y que, cuando bajó a buscar un cargador, él la abrazó e intentó darle un beso en la boca. Según el relato, además le habría dicho: “cuándo vamos a estar juntos”. La menor se apartó y se retiró del lugar.

Tras conocer la situación, la mujer salió del domicilio con su hija y dio aviso a las autoridades. Con esos elementos, el fiscal de turno dispuso la aprehensión inmediata del sospechoso, medida que se concretó cerca de las 21.45 en el mismo inmueble.

El acusado quedó alojado en sede policial, a la espera de que la denunciante ampliara la presentación en sede judicial. En paralelo, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), cuyos profesionales fueron notificados para actuar en el caso.

La investigación continuará con la recolección de testimonios y peritajes correspondientes. Será la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la doctora María de las Mercedes Moya, la que defina en las próximas horas la situación procesal de Carlos Francisco Pérez.