El novio de la mujer que murió al caer de un hotel en Mendoza recuperó la libertad

Damián Gazzotti, de 32 años, había permanecido aprehendido mientras la Justicia investigaba la muerte de su pareja, una turista bonaerense de 31 años. Fue liberado tras prestar declaración informativa y, por ahora, no está imputado. La investigación continúa.

Damián Gazzotti, de 32 años, recuperó este viernes la libertad luego de permanecer más de 24 horas aprehendido por la investigación de la muerte de su pareja, una mujer de 31 años que cayó desde el quinto piso de un hotel céntrico de Mendoza. El hombre, oriundo de la provincia de Buenos Aires, prestó una declaración informativa ante la Fiscalía de Homicidios y posteriormente abandonó la dependencia donde permanecía alojado.

Según explicó su abogado, Agustín Magdalena, Gazzotti continúa vinculado al expediente, pero no fue imputado porque hasta el momento no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por la muerte.

La investigación, de todos modos, permanece abierta y todavía resta incorporar algunas pruebas antes de definir el futuro de la causa.

Qué pasó en el hotel céntrico de Mendoza

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en el hotel Aguas del Corral, ubicado sobre calle Amigorena al 30, en pleno microcentro de Mendoza.

La víctima, una turista bonaerense de 31 años identificada como Tamara, se encontraba alojada allí junto a Gazzotti. Ambos habían llegado a la provincia para pasar unos días y llevaban aproximadamente tres jornadas en el hotel.

Pasadas las 4 de la madrugada, un llamado al 911 alertó sobre la caída de una mujer desde el quinto piso.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la víctima sobre la vereda. Una médica del Servicio de Emergencias Coordinado constató que había fallecido.

La Fiscalía activó el protocolo de femicidio

Ante la muerte violenta de una mujer, la Justicia activó inicialmente el protocolo de investigación de femicidio. Esta medida busca garantizar que desde el comienzo se contemplen todas las hipótesis posibles y que no se descarte de manera prematura una eventual intervención de terceros.

Sin embargo, a medida que avanzaron las primeras medidas judiciales, los investigadores fueron reuniendo elementos que permitieron descartar, hasta el momento, la intervención de otra persona como causa de la muerte.

El fiscal de Homicidios Oscar Malla había sostenido desde las primeras horas una hipótesis compatible con una caída accidental o voluntaria, aunque la investigación todavía debe completarse.

Qué declaró el novio de la víctima

Después del episodio, Gazzotti permaneció en el hotel atravesando una fuerte crisis emocional. En un primer momento no pudo explicar lo sucedido, pero luego comenzó a reconstruir ante los investigadores las horas previas a la tragedia.

Según su relato, la pareja había llevado adelante una jornada normal. Durante la tarde habían salido a tomar un helado y caminar por la peatonal de Mendoza. Más tarde regresaron al hotel y se quedaron viendo un partido de River.

Gazzotti contó que se despertó durante la madrugada después de escuchar ruidos y que, al mirar hacia la ventana, vio a Tamara sentada allí. Según su versión, intentó impedir que cayera y llegó a sujetarla, pero no logró sostenerla.

El propio hombre describió ante la prensa el momento como una situación de desesperación y aseguró que la víctima “se resbaló” mientras él intentaba sostenerla.

Al recuperar la libertad, Gazzotti habló brevemente con Noticiero 9 y se mostró profundamente afectado por la muerte de su pareja. Contó que llevaban nueve años de relación y reveló que tenían proyectos para los próximos meses.

Entre ellos estaba un viaje a Punta Cana previsto para febrero, que además coincidía con el cumpleaños de Tamara. Según relató, tenía pensado aprovechar esa ocasión para pedirle casamiento en el lugar que ella quería conocer.

“Fue una noche normal”, sostuvo al reconstruir las horas previas a la tragedia. También afirmó que Tamara nunca le había manifestado algún malestar que pudiera hacerle anticipar lo ocurrido.

Tras la liberación, el abogado defensor Agustín Magdalena explicó que Gazzotti permanece formalmente vinculado al expediente, aunque no está imputado.

El letrado señaló que todavía deben incorporarse algunas pruebas antes de que la Fiscalía pueda cerrar la investigación.

Además, confirmó que su defendido puede regresar a Buenos Aires y continuar con su vida habitual, ya que no existe una prohibición para abandonar la provincia.

Gazzotti fijó domicilio en el estudio jurídico que representa su defensa y deberá presentarse ante la Justicia si fuera requerido.

La liberación de Gazzotti no significa que el expediente haya terminado. La Fiscalía de Homicidios todavía debe completar algunas medidas y analizar la totalidad de los elementos reunidos para establecer definitivamente cómo ocurrió la muerte de la mujer.

Por ahora, no hay una imputación contra el novio y la investigación apunta a determinar las circunstancias exactas de la caída desde el quinto piso del hotel ubicado en el centro de Mendoza.