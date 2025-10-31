El jurado de MasterChef Germán Martitegui sorprendió a todos al visitar un parripollo en Las Heras

El reconocido chef y jurado de MasterChef, Germán Martitegui, visitó un humilde parripollo en Las Heras y causó furor entre los mendocinos. Grabó contenido para un nuevo proyecto y degustó el clásico pollo asado local.

Una tarde común en Las Heras se transformó en un verdadero acontecimiento cuando Germán Martitegui, uno de los chefs más reconocidos del país y jurado de MasterChef Argentina, apareció sin aviso en un parripollo mendocino y dejó a todos los presentes sin palabras.

El local, ubicado sobre calle Doctor Moreno en Panquehua, es conocido en la zona por sus pollos asados al estilo tradicional, cocidos lentamente y con un sabor que ya es una marca registrada entre los vecinos. Allí, Martitegui se detuvo para grabar parte de un nuevo proyecto audiovisual que lo llevará a recorrer distintos rincones del país en busca de sabores auténticos y emprendimientos con historia.

Con gorra y actitud relajada, el cocinero ingresó al local, saludó al personal y pidió probar una porción del famoso pollo. Según contaron los dueños, el chef se mostró sorprendido por el sabor, destacando el trabajo artesanal y la pasión detrás de cada preparación.

Además de degustar el menú, grabó imágenes del proceso de cocción, entrevistó a los responsables del negocio y conoció la historia familiar que sostiene el emprendimiento.

El video de su visita fue compartido con elnueve.com y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron la actitud del chef.