El jurado de MasterChef Germán Martitegui sorprendió a todos al visitar un parripollo en Las Heras

Mendoza

El reconocido chef y jurado de MasterChef, Germán Martitegui, visitó un humilde parripollo en Las Heras y causó furor entre los mendocinos. Grabó contenido para un nuevo proyecto y degustó el clásico pollo asado local.

Redacción ElNueve.com

Una tarde común en Las Heras se transformó en un verdadero acontecimiento cuando Germán Martitegui, uno de los chefs más reconocidos del país y jurado de MasterChef Argentina, apareció sin aviso en un parripollo mendocino y dejó a todos los presentes sin palabras.

El local, ubicado sobre calle Doctor Moreno en Panquehua, es conocido en la zona por sus pollos asados al estilo tradicional, cocidos lentamente y con un sabor que ya es una marca registrada entre los vecinos. Allí, Martitegui se detuvo para grabar parte de un nuevo proyecto audiovisual que lo llevará a recorrer distintos rincones del país en busca de sabores auténticos y emprendimientos con historia.

Con gorra y actitud relajada, el cocinero ingresó al local, saludó al personal y pidió probar una porción del famoso pollo. Según contaron los dueños, el chef se mostró sorprendido por el sabor, destacando el trabajo artesanal y la pasión detrás de cada preparación.

Además de degustar el menú, grabó imágenes del proceso de cocción, entrevistó a los responsables del negocio y conoció la historia familiar que sostiene el emprendimiento.

El video de su visita fue compartido con elnueve.com y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron la actitud del chef.

