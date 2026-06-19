El IPV mantiene abiertas las inscripciones: cuál es el único programa vigente en junio de 2026 

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene abiertas las inscripciones para el programa “Construyo Mi Casa”, una alternativa accesible para quienes buscan construir su vivienda propia en Mendoza. Las cuotas van desde $323.470 hasta $692.279.

En un escenario marcado por las dificultades para acceder a créditos hipotecarios bancarios, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se consolidó en 2025 como una de las principales opciones de acceso a la vivienda en Mendoza, ofreciendo alternativas con condiciones flexibles y accesibles. Entre ellas, el programa “Construyo Mi Casa”, que en junio de 2026 mantiene sus inscripciones abiertas y se posiciona como una de las opciones para quienes ya cuentan con un terreno propio y quieren construir su propia vivienda.

Cornejo: “No vamos a dejar de invertir en viviendas hasta que exista crédito hipotecario masivo”

Durante la entrega de viviendas del barrio Terruño A, en Guaymallén, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la importancia de sostener las políticas habitacionales mientras el mercado financiero no logre ofrecer soluciones masivas para acceder a una vivienda.

El mandatario sostuvo que la falta de crédito hipotecario sigue siendo uno de los principales obstáculos para las familias argentinas y aseguró que la Provincia continuará destinando recursos al sector. “No vamos a dejar de invertir en viviendas hasta que exista crédito hipotecario masivo”, afirmó el Gobernador durante el acto.

Además, destacó que las cuotas de los programas provinciales suelen ubicarse por debajo de los valores de alquiler del mercado, permitiendo que más familias puedan acceder a una solución habitacional permanente.

Construyo Mi Casa: el único plan del IPV con inscripciones abiertas

Según confirmó el IPV, a fines de junio de 2026 el programa Construyo Mi Casa es la única línea habitacional que continúa recibiendo inscripciones. Si bien el gobierno anunció dos líneas, una destinada a docentes y otra para la clase media, aún no hay mayores definiciones sobre estas.

La iniciativa permite acceder a financiamiento para construir viviendas de diferentes dimensiones, adaptadas a las necesidades de cada familia. Para ingresar al programa, los interesados deben contar con un terreno propio o adquirirlo durante el período de ahorro previo establecido.

El sistema contempla un plazo de ahorro de 36 meses, durante el cual los beneficiarios abonan cuotas antes de acceder al crédito para iniciar la construcción.

Cuánto cuestan las cuotas y qué ingresos se necesitan para una casa del IPV

Los valores vigentes del programa varían según la superficie de la vivienda elegida. Además, el IPV establece un ingreso mínimo requerido para cada alternativa.

Valores actualizados

55 m²: cuota de $323.470 | ingreso mínimo: $1.617.354

cuota de | ingreso mínimo: 69 m²: cuota de $372.574 | ingreso mínimo: $1.862.872

cuota de | ingreso mínimo: 80 m²: cuota de $415.381 | ingreso mínimo: $2.076.809

cuota de | ingreso mínimo: 100 m²: cuota de $493.011 | ingreso mínimo: $2.465.056

cuota de | ingreso mínimo: 120 m²: cuota de $608.137 | ingreso mínimo: $3.040.685

cuota de | ingreso mínimo: 140 m²: cuota de $692.279 | ingreso mínimo: $3.461.399

Las cuotas se actualizan mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un mecanismo que busca acompañar la evolución de los ingresos y mantener la sustentabilidad del sistema.

Los requisitos para acceder al crédito del IPV

Quienes deseen postularse al programa deben cumplir una serie de condiciones establecidas por el organismo provincial.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Contar con terreno propio o adquirirlo dentro de los 36 meses de ahorro previo.

Que el lote disponga de servicios de agua potable y energía eléctrica.

No poseer otra propiedad inmueble a nombre del solicitante.

En el caso de barrios privados, las expensas no podrán superar el 50% de la cuota correspondiente a una vivienda de 80 m².

Cómo se devuelve el financiamiento

Una vez iniciada la construcción, el crédito cuenta con un plazo de devolución de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas no pueden representar más del 20% de los ingresos del grupo familiar, una condición que busca evitar niveles de endeudamiento excesivos.

IPV Mendoza: cómo inscribirse al programa Construyo Mi Casa

La inscripción al crédito del IPV se realiza exclusivamente de forma online, a través del sitio oficial del organismo. Los interesados deben completar un formulario digital y adjuntar la documentación requerida en formato PDF. Luego, el IPV evalúa la situación económica del grupo familiar y la aptitud del terreno declarado.

Podés inscribirte acá: IPV Construyo Mi Casa