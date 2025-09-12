El hombre que fue calcinado en Guaymallén tenía 78 años: detuvieron al “Bigote” por el presunto homicidio

La Fiscalía de Homicidios logró identificar a la víctima hallada calcinada en Guaymallén y detener al principal sospechoso.

El Ministerio Público Fiscal informó un avance significativo en la investigación por el hallazgo de un cuerpo calcinado ocurrido el pasado lunes en un descampado ubicado en calles Manuel A. Sáenz y Victoria, en Guaymallén.

La causa está bajo la dirección de la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo. Según los peritajes realizados por personal de Policía Científica, la víctima fue identificada como Norberto Alejandro Sánchez, de 78 años, con domicilio en Villa Nueva, Guaymallén.

Tras un intenso trabajo de la División de Homicidios de la Policía de Mendoza, se logró individualizar al presunto autor del hecho. Se trata de Mauro Ortega, de 33 años, conocido como “Bigote”, quien fue aprehendido en la madrugada de este viernes. Ortega tenía pedido de captura vigente desde el día anterior.

La causa se investiga bajo la calificación legal de homicidio agravado. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se informará oportunamente si se formaliza la imputación contra el sospechoso.

Por el momento, no se brindarán más detalles para no entorpecer el curso de la investigación.