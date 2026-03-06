El gran Pepe Cibrián será el artista exclusivo de la trasmisión de la Vendimia por El 9 Televida

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tendrá una cobertura especial de Canal 9 Televida, que transmitirá en vivo los principales eventos del fin de semana vendimial y contará con la participación del reconocido director teatral Pepe Cibrián, invitado por primera vez a formar parte de la celebración más importante de Mendoza.

La programación comenzará este viernes a las 21 con la Vía Blanca de la Vendimia 2026, uno de los desfiles más esperados por mendocinos y turistas. Canal 9 realizará una cobertura especial desde el palco de la familia real, mostrando el paso de las reinas departamentales, las candidatas al cetro nacional, los hacedores de la fiesta y los tradicionales carros vendimiales que recorren el centro de la capital provincial.

La transmisión continuará el sábado desde las 8.30 con el Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el encuentro que reúne a autoridades políticas, empresarios y referentes del sector vitivinícola para analizar la actualidad y el futuro de la industria del vino.

Más tarde, desde las 10, llegará el Carrusel de la Vendimia, otro de los clásicos del fin de semana vendimial. Durante este desfile, los carros alegóricos de cada departamento volverán a recorrer las calles de la ciudad con propuestas culturales, música y danzas que representan la identidad de cada región de la provincia.

Pepe Cibrián, invitado especial de la transmisión

Una de las grandes novedades de la cobertura será la presencia del reconocido dramaturgo y director teatral Pepe Cibrián, considerado una de las figuras más influyentes del teatro musical argentino.

El artista participará como invitado especial en la transmisión del Carrusel de la Vendimia y también en La Previa del Acto Central, donde aportará su mirada artística y su experiencia en espectáculos de gran escala, en una de las celebraciones culturales más importantes del país.

Cibrián es ampliamente reconocido por haber impulsado el desarrollo del teatro musical en Argentina, con obras emblemáticas como “Drácula, el musical”, “El jorobado de París” y “Las mil y una noches”, producciones que marcaron un antes y un después en el género.

La previa y el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day

La programación especial de Vendimia en el 9 continuará desde las 19 con La Previa del Acto Central, que mostrará los preparativos en el Teatro Griego Frank Romero Day, la llegada de las soberanas con mandato cumplido, el clima en las tribunas y los detalles del espectáculo artístico.

Finalmente, a las 22 comenzará el Acto Central de la Vendimia 2026, titulado “Guardiana del vino eterno”, el momento más esperado de la fiesta. Allí se desarrollará el espectáculo artístico principal y se realizará la elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia.

Además, el público podrá interactuar con la transmisión a través de las redes sociales utilizando el hashtag #VendimiaEnEl9, donde algunos mensajes de los espectadores serán seleccionados para aparecer en pantalla durante la emisión.