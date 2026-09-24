El Gobierno de Mendoza presentó tres proyectos para Salud y anticipó qué pasará con el Hogar Santa Marta

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura tres proyectos vinculados con el sistema de Salud de Mendoza. Las iniciativas proponen reemplazar el histórico Hogar Santa Marta, modernizar la Ley de Farmacia y crear un nuevo régimen laboral optativo para los trabajadores que actualmente están comprendidos en el Régimen 15.

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves el envío a la Legislatura provincial de tres proyectos de ley que introducen cambios en distintas áreas del sistema sanitario. Las propuestas abarcan desde la infraestructura destinada a adultos mayores hasta la regulación de las farmacias y las condiciones laborales del personal de Salud. El ministro de Salud, Rodolfo Montero, explicó los principales puntos de las iniciativas y sostuvo que las reformas buscan adaptar el sistema a nuevas necesidades, tanto por los cambios demográficos como por la incorporación de tecnología y la evolución de las tareas que realizan los trabajadores sanitarios.

Qué pasará con el Hogar Santa Marta en Mendoza

Uno de los proyectos apunta a reemplazar las actuales instalaciones del Hogar Santa Marta, un establecimiento que tiene 113 años de antigüedad, por una nueva infraestructura con mayor capacidad y mejores condiciones para atender a adultos mayores.

La iniciativa contempla que la Legislatura autorice al Ejecutivo a realizar una permuta del inmueble actual por otra propiedad que permita desarrollar un nuevo establecimiento.

El planteo parte de un diagnóstico vinculado con el envejecimiento de la población y el aumento de la expectativa de vida. Según explicó Montero, estos cambios generan una mayor demanda de servicios relacionados con enfermedades crónicas, rehabilitación y pérdida de autonomía.

El edificio actual se encuentra sobre Boulogne Sur Mer y ocupa una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados. Por su ubicación y características, el inmueble tiene un valor inmobiliario significativo.

El Gobierno pretende utilizar ese valor para acceder a una infraestructura que permita construir un nuevo Hogar Santa Marta, con mayor capacidad y espacios adaptados a las necesidades actuales de los residentes.

Uno de los puntos planteados por el Gobierno es que los residentes no sean trasladados hasta que exista un nuevo establecimiento terminado. La idea es que, una vez aprobada la ley, se realice una licitación para seleccionar a la empresa que deberá desarrollar la nueva infraestructura.

Recién cuando el nuevo hogar esté terminado y los adultos mayores puedan ser trasladados, se entregaría el inmueble actual como parte de la operación. El Ejecutivo sostiene que de esta manera se busca evitar que la renovación de la infraestructura genere un perjuicio para las personas que actualmente viven en el establecimiento.

Por qué el Gobierno quiere reemplazar el edificio actual

Según explicó Montero, el problema no está solamente relacionado con la antigüedad del edificio, sino también con sus limitaciones edilicias. El funcionario sostuvo que la estructura actual dificulta la incorporación de determinadas prácticas y servicios que actualmente requiere una atención de mayor calidad para los adultos mayores.

El Gobierno considera que una nueva infraestructura permitiría adaptar los espacios a las necesidades de una población que requiere cada vez más atención vinculada con rehabilitación, cuidados y enfermedades crónicas.

La propuesta también aparece en medio de las discusiones sobre el futuro del terreno ubicado en una zona de alto valor inmobiliario. Desde el Ejecutivo plantearon que la prioridad será mejorar las condiciones de atención de los residentes del Hogar Santa Marta.

Nueva Ley de Farmacia: qué cambiará

El segundo proyecto enviado a la Legislatura propone una actualización integral de la Ley de Farmacia de Mendoza. Según explicó Montero, uno de los objetivos es modernizar una normativa que fue modificándose a través de los años e incorporar nuevas herramientas vinculadas con la tecnología y la prestación de servicios sanitarios.

El proyecto parte de una definición que el Gobierno considera central: la farmacia como establecimiento sanitario, y no solamente como un comercio dedicado a la venta de medicamentos. La iniciativa busca fortalecer la red territorial de farmacias y ampliar las funciones que pueden cumplir los profesionales dentro del sistema de salud.

Se podrá comprar medicamentos mediante plataformas digitales

Uno de los principales cambios será la incorporación de la dispensa de medicamentos a través de plataformas digitales. La modalidad estará regulada por el Ministerio de Salud y deberá contar con mecanismos de trazabilidad que permitan conocer el recorrido del medicamento desde que sale de la farmacia hasta que llega al paciente.

El objetivo es que esta alternativa pueda resultar especialmente útil para personas que tengan dificultades para trasladarse hasta una farmacia. Sin embargo, el Gobierno aclaró que no pretende convertir a los medicamentos en un producto de delivery convencional.

El proyecto también incorpora un criterio de proximidad geográfica. Las farmacias habilitadas para dispensar medicamentos mediante plataformas digitales deberán encontrarse dentro de un determinado radio del domicilio del paciente.

La intención es evitar que una farmacia ubicada en una zona determinada pueda concentrar la venta digital de medicamentos para toda la provincia.

Según explicó Montero, Mendoza cuenta actualmente con más de 600 farmacias, y el Gobierno busca preservar esa red territorial. La medida apunta a sostener la presencia de farmacias de cercanía y evitar una concentración de la distribución a través de grandes operadores.

Las farmacias tendrán nuevas funciones sanitarias

La reforma también amplía las funciones que podrán desarrollar las farmacias.

Entre las actividades contempladas aparecen:

Vacunación .

. Aplicación de inyectables .

. Control de presión arterial .

. Seguimiento de enfermedades crónicas .

. Acciones de prevención y promoción de la salud.

De esta manera, el proyecto busca otorgar a las farmacias un rol más activo dentro del sistema sanitario provincial. La iniciativa plantea que estos establecimientos puedan funcionar como espacios de atención y prevención, además de continuar con su función principal vinculada con la dispensación de medicamentos.

El proyecto limita la cantidad de farmacias que puede tener un mismo propietario

Otro de los puntos centrales de la reforma es la concentración económica del mercado farmacéutico. El proyecto establece que una persona física o jurídica podrá ser titular de hasta ocho farmacias.

Además, contempla la posibilidad de ampliar la presencia de una marca mediante un esquema de franquicias, aunque manteniendo la titularidad de los establecimientos en manos de farmacéuticos y propietarios locales.

Según explicó Montero, la intención es evitar que con el tiempo la red de farmacias quede concentrada en pocas cadenas. El Gobierno sostiene que la medida busca preservar una estructura con establecimientos distribuidos territorialmente y evitar una excesiva concentración económica.

Nuevo régimen laboral para los trabajadores de Salud

El tercer proyecto está relacionado con el personal que actualmente se encuentra comprendido en el Régimen 15 de Salud. La propuesta crea un nuevo régimen laboral voluntario, al que podrán adherir los trabajadores que actualmente forman parte del esquema vigente.

El proyecto alcanza a distintos sectores del sistema sanitario, entre ellos administrativos, técnicos, enfermeros, personal de mantenimiento y otros trabajadores y profesionales incluidos en el Régimen 15.

Uno de los puntos centrales es que la adhesión será optativa. Es decir, quienes actualmente trabajan bajo el Régimen 15 podrán permanecer en ese esquema o elegir incorporarse al nuevo régimen si consideran que les resulta conveniente.

El Gobierno remarcó que el proyecto no plantea eliminar de manera automática los regímenes y convenios vigentes. Montero explicó que quienes decidan permanecer en el régimen actual podrán hacerlo y que el objetivo es ofrecer una alternativa para quienes quieran incorporarse a un esquema laboral diferente.

Cómo cambiaría el salario con el nuevo régimen

La propuesta también modifica la estructura de remuneraciones. El nuevo esquema contempla una parte fija y un componente adicional vinculado con el desempeño, que deberá ser evaluado mediante una grilla objetiva.

Además, se plantea una carrera que permita el crecimiento salarial horizontal, teniendo en cuenta factores como:

Capacitación .

. Experiencia .

. Conocimientos .

. Desempeño laboral.

El objetivo declarado por el Gobierno es que los trabajadores puedan mejorar sus ingresos a medida que avanzan dentro de la carrera sin que necesariamente tengan que cambiar de función jerárquica.

Dos garantías para quienes se incorporen al nuevo régimen

El proyecto establece, según explicó el ministro, dos garantías para los trabajadores que decidan adherir. La primera es que ningún trabajador tendrá una remuneración inferior como consecuencia del cambio de régimen.

La segunda es el mantenimiento de la planta y la estabilidad laboral para quienes realicen la transición. El Gobierno busca así que la incorporación al nuevo sistema no implique una pérdida salarial ni de la condición laboral alcanzada.

Adicionales por adopción y hogares monoparentales

El proyecto incorpora además nuevos adicionales vinculados con situaciones familiares. Uno de ellos estará destinado a promover la adopción, mientras que también se contempla un adicional para madres de hogares monoparentales con hijos a cargo.

La iniciativa busca reconocer situaciones familiares que, según explicó el Ejecutivo, requieren una respuesta específica dentro del régimen laboral. También se plantean modificaciones vinculadas con trabajadores que desarrollan sus tareas con personas con discapacidad o adultos mayores.

Entre los cambios propuestos aparece una reducción de la carga horaria para determinados trabajadores que desarrollan tareas con personas con discapacidad o en hogares destinados a adultos mayores.

El Gobierno sostiene que esta modificación busca adaptar las condiciones laborales a las características específicas de estas funciones. La propuesta forma parte de una reforma más amplia de la organización del trabajo dentro del sistema público de Salud.

También habrá nuevas funciones vinculadas con Salud Digital

El nuevo régimen busca incorporar actividades que no tenían el mismo peso dentro del sistema sanitario décadas atrás. Entre ellas aparecen tareas vinculadas con ciberseguridad, información y Salud Digital.

La intención es adaptar las categorías laborales a las nuevas necesidades tecnológicas de la administración sanitaria y reconocer funciones que actualmente tienen mayor relevancia dentro de los hospitales y organismos públicos.

Los tres proyectos ahora deberán pasar por la Legislatura

Con el envío formal de las iniciativas, comienza ahora el tratamiento legislativo. Los proyectos deberán ser analizados por las distintas comisiones de la Legislatura de Mendoza y posteriormente debatidos en ambas cámaras.

Durante ese proceso, los legisladores podrán introducir modificaciones y los distintos sectores involucrados podrán plantear observaciones y propuestas.

Por ahora, los tres proyectos constituyen iniciativas del Poder Ejecutivo y todavía no son leyes vigentes. El Gobierno de Mendoza busca avanzar con las reformas durante este año, aunque su aprobación y el contenido final dependerán del tratamiento parlamentario.