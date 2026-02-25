El Gobierno de Mendoza abrió concurso para cubrir 17 cargos en el Estado: cómo y cuándo postularse

El Gobierno de Mendoza abrió concurso para cubrir 17 cargos en la Administración Pública Provincial en áreas de Hacienda, Energía y Ambiente y Educación. La inscripción será exclusivamente online a través de la Ventanilla Única.

El Gobierno de Mendoza oficializó la convocatoria para cubrir 17 cargos vacantes en la Administración Pública Provincial. Los llamados fueron publicados este martes en el Boletín Oficial y abarcan puestos en los ministerios de Hacienda y Finanzas, Energía y Ambiente y Educación.

Según indicaron desde el gobierno, el objetivo es avanzar en la profesionalización del empleo público, reforzar la idoneidad como requisito de ingreso y garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y concurrencia, en el marco del régimen de concursos previsto por la Ley N° 9015 y su Decreto Reglamentario N° 2649/17.

Cómo y dónde inscribirse

La inscripción será exclusivamente online a través de la Ventanilla Única del Gobierno de Mendoza. Desde el Ejecutivo aclararon que cualquier presentación que no se realice por ese canal será automáticamente desestimada.

La inscripción estará habilitada a partir del 13 de abril. También desde esa fecha se podrá acceder a las bases y condiciones de los concursos.

Qué cargos busca cubrir el Gobierno de Mendoza

En el Ministerio de Hacienda y Finanzas se convocan cargos profesionales y administrativos vinculados a las áreas contable, financiera y presupuestaria. Se concursarán cargos en la Dirección General de Crédito al Sector Público, la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería General de la Provincia y la Unidad de Financiamiento Internacional.

Entre los perfiles requeridos se encuentran:

Contadores Públicos Nacionales con al menos tres años de experiencia en materia financiera y/o presupuestaria.

con al menos tres años de experiencia en materia financiera y/o presupuestaria. Profesionales en Ciencias Económicas con experiencia en administración presupuestaria.

con experiencia en administración presupuestaria. Conocimientos avanzados en Microsoft Excel , sistemas de gestión contable y experiencia deseable en SIDICO.

, sistemas de gestión contable y experiencia deseable en SIDICO. Manejo de matemática financiera, flujos de fondos, cronogramas de créditos y análisis de instrumentos financieros.

En el Ministerio de Energía y Ambiente se convocan concursos abiertos para cubrir cargos técnicos y de conducción en distintas direcciones.

En la Dirección de Hidráulica se busca un Ingeniero Civil o Hidráulico con al menos tres años de experiencia en inspección y control de obras civiles e hidráulicas, manejo de software de modelación hidráulica, SIG y AutoCAD, además de conocimientos en normativa técnica y ambiental.

Para la Dirección de Hidrocarburos, se abrió concurso para Subdirector, destinado a Ingeniero Industrial o en Petróleo (excluyente), con experiencia en liderazgo, gestión de proyectos, control por indicadores y mejora de procesos. Se valorará el manejo de Excel avanzado y herramientas como Power BI.

En la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, se convoca a un Subdirector con título en Ingeniería Ambiental o carreras afines, con experiencia en gestión de proyectos ambientales, conservación de fauna y educación ambiental.

También se concursan cargos administrativos, financieros y de habilitación en distintas áreas del ministerio, con exigencia de título en Contador Público o Licenciatura en Administración, y experiencia en gestión presupuestaria, contable y patrimonial.

En el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE se llamó a concurso para cubrir dos cargos destinados a abogados con experiencia mínima de tres años en el sector público.

Requisitos generales para postularse

En todos los casos se exige:

Tener como mínimo 21 años.

No estar alcanzado por las incapacidades previstas en el Estatuto del Empleado Público.

No ser deudor alimentario.

Cumplir con los títulos y experiencia específicos requeridos para cada cargo.

Además, para determinados puestos se solicita no registrar multas ni sanciones firmes ante el Tribunal de Cuentas o la Contaduría General.