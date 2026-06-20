“El frío se siente y más para nuestros viejitos”: el refugio Ángeles de Cuatro Patas pide donaciones para proteger a los perros del invierno

La asociación Ángeles de Cuatro Patas lanzó una campaña solidaria para reunir mantas, sábanas, toallones, trapos y otros elementos que permitan proteger del frío a los perros que viven en el refugio. También reciben nylon transparente para resguardar mejor los espacios donde permanecen los animales.

Con la llegada de las bajas temperaturas, los refugios de animales redoblan esfuerzos para cuidar a los perros rescatados.

En este contexto, la asociación Ángeles de Cuatro Patas, de Mendoza, inició una campaña solidaria para recolectar elementos de abrigo destinados a los animales que actualmente se encuentran bajo su cuidado.

La organización solicita la colaboración de la comunidad mediante la donación de sábanas, mantas, toallones y trapos, incluso si se encuentran usados o desgastados.

Desde el refugio remarcaron que estos materiales siguen siendo de gran utilidad para ayudar a los perros a mantenerse resguardados durante el invierno.

Además, explicaron que también están recibiendo nylon transparente, un material que les permite reforzar los sectores donde viven los animales y protegerlos de las bajas temperaturas, el viento y la humedad.

“El frío se siente y más para nuestros viejitos, donde estamos el invierno es complicado. Por eso se necesitan abrigos para que puedan estar calentitos“, expresaron desde la entidad a través de sus redes sociales.

Desde la organización aclararon que los elementos donados deben estar limpios y destacaron que cuentan con servicio de retiro a domicilio para quienes no puedan acercarlos personalmente.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse con Graciela al 261 5183403 para coordinar la entrega o el retiro de las donaciones.

Qué se puede donar