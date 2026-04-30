El famoso padre DJ viene a Mendoza: ¿cuándo y dónde estará?

El sacerdote y DJ portugués llegará a Junín el 10 de octubre con un show que combina música electrónica y espiritualidad, y que tendrá un fuerte fin solidario: recaudar fondos para construir un centro de rehabilitación de adicciones en el Este mendocino.

El reconocido DJ y sacerdote portugués Guilherme Peixoto, más conocido como el Padre Guilherme, llegará a Mendoza para brindar un espectáculo único que combinará música electrónica y espiritualidad. La cita será el próximo 10 de octubre, desde las 19, en el Predio Dueño del Sol, en el departamento de Junín.

El evento replicará el emotivo homenaje al Papa Francisco que el religioso realizó recientemente en Buenos Aires ante una multitud. Su propuesta artística, que ya recorrió distintos países, fusiona sets de música electrónica con un mensaje profundo, y cuenta con el aval personal del Sumo Pontífice.

Experiencia para toda la familia

La organización confirmó que se tratará de un recital pensado para disfrutar en familia. El predio contará con patio de comidas y espacios de esparcimiento para garantizar comodidad durante toda la jornada. El ingreso estará habilitado para mayores de 10 años.

Un show con fin solidario

A diferencia de otras presentaciones, el evento tendrá un fuerte objetivo social: todo lo recaudado será destinado a la construcción de un Centro de día y Rehabilitación de Adicciones en Junín. De esta manera, el espectáculo se convertirá en un hito solidario para la región.

Tras el anuncio inicial, ya se registró un alto nivel de consultas desde distintos puntos del país y también desde Chile, por lo que se espera un importante movimiento turístico en el Este mendocino.

Además del show, el desarrollará una agenda paralela que incluirá una misa (con lugar a confirmar) y visitas a comedores comunitarios. Los detalles serán informados en los próximos días por la organización.

Entradas

Las entradas estarán disponibles a partir del 6 de mayo a través del sitio EntradaWeb y podrán adquirirse en hasta tres cuotas sin interés con todas las tarjetas.