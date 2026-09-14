El emocionante gesto de una joven en las calles de Mendoza: “Si estás luchando con tu salud mental, te ofrezco un abrazo”

Una joven recorrió la Plaza Independencia con un cartel que tenía un mensaje inesperado para quienes atravesaran una dificultad relacionada con su salud mental. Varias personas se acercaron a recibir un abrazo y la emotiva escena quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en TikTok.

Una joven sorprendió a quienes caminaban por la Plaza Independencia, en pleno centro de Mendoza, con un gesto tan simple como conmovedor: recorrió el lugar con los ojos vendados y un cartel que ofrecía un abrazo a quienes estuvieran atravesando un problema de salud mental. La propuesta hizo que varios mendocinos se acercaran, compartieran unos segundos con ella y dejaran una escena cargada de emoción que luego se volvió viral en TikTok.

El mes de septiembre es reconocido mundialmente como el mes de la concientización sobre la salud mental y la prevención del suicidio. Cuantas personas vemos a diario que no sabemos por lo que están pasando.

La joven influencer mendocina decidió pararse en medio del lugar, mientras iba recorriendo el espacio con un particular cartel y los ojos vendados: “si estás luchando o luchaste con tu salud mental te ofrezco un abrazo”.

En pocos minutos, el espacio habitual de paso se convirtió en escenario de una inesperada cadena de abrazos.

Personas que iban hacia sus trabajos, realizaban trámites o simplemente caminaban por la plaza se encontraron con una invitación que no requería explicaciones: acercarse y recibir un gesto de afecto.

La escena conmovió especialmente porque detrás de cada abrazo podía existir una historia diferente. Personas que atravesaron momentos difíciles, que todavía los enfrentan o que acompañan a alguien cercano encontraron en la iniciativa una oportunidad de sentirse contenidas.

El video fue compartido a través de las redes sociales por @milibeningazzaa y @fedealbertolli y rápidamente se volvió viral. “Abrazamos muy fuerte a todas esas personas que transitaron este proceso, que lo están transitando o que conocen alguna persona que lo transita”, escribió junto a las imágenes.

Y agregó: ”los problemas de salud mental no diferencian entre raza, situación económica, género, edad o país. cualquier persona puede transitar esto en un momento de la vida. La recuperación en cualquier ámbito ES POSIBLE y buscar ayuda no te hace menos”.

La acción se volvió viral y se llenó de comentarios por parte de los usuarios. “Qué lindo gesto, las aplaudo”, “Son hermosas, no dejen de hacer estas cosas nunca”, “más de estas iniciativas”, escribieron algunos.