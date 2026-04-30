El efecto Zonda mantiene temperaturas medias en Mendoza: ¿cuáles serán?

El pronóstico del tiempo para los próximos días en Mendoza anticipa condiciones mayormente estables, con leves variaciones en la temperatura y presencia de vientos de distinta intensidad según la jornada.

Para este jueves 30 de abril se espera tiempo bueno, con un leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 7°C, marcando una mañana fresca.

El viernes 1 de mayo, en coincidencia con el feriado por el Día del Trabajador, las condiciones se mantendrán agradables. Habrá tiempo bueno con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del este. La máxima llegará a los 25°C y la mínima será de 8°C.

El sábado 2 de mayo se presentará con algo de nubosidad y un descenso térmico. Los vientos serán leves del noreste, mientras que en la zona de cordillera se espera poca nubosidad. La temperatura oscilará entre los 19°C de máxima y los 8°C de mínima.

Finalmente, el domingo 3 de mayo se anticipa con poca nubosidad y un nuevo ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste y también se mantendrán condiciones de cielo poco nuboso en cordillera. La máxima será de 21°C y la mínima de 10°C.

En general, se espera un fin de semana con condiciones agradable

Jueves 30-04-2026

Tiempo bueno con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 23°C | Mínima: 7°C