El cuartel de Bomberos Voluntarios de Capital sufrió graves daños por la tormenta y lanzó una colecta solidaria

El temporal del viernes provocó daños estructurales en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Capital, afectando techos y áreas clave del edificio. Ante esta situación, la institución lanzó una colecta solidaria para reunir dinero y materiales que permitan realizar las reparaciones y garantizar el normal funcionamiento del servicio.

Según explicaron desde el cuartel, la fuerza de la tormenta impactó directamente sobre la estructura que sostiene el techo de las habitaciones, lo que generó roturas y obligó a reorganizar de manera urgente los espacios internos. En plena emergencia climática, los bomberos debieron continuar trabajando mientras su propio lugar de descanso y operaciones resultaba dañado.

“Ya iniciamos algunas reparaciones y contamos con el acompañamiento del municipio, pero también pusimos en marcha una pequeña campaña para poder optimizar nuestras instalaciones y dejarlas en las condiciones en las que estaban”, señalaron. Durante los días posteriores al temporal, fue necesario trasladar dormitorios y reorganizar al personal para garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Los daños comprometen áreas importantes del cuartel, lo que dificulta el normal funcionamiento del servicio. Por ese motivo, están solicitando la colaboración de la comunidad, ya sea a través de donaciones de dinero o materiales de construcción. Entre los elementos más necesarios mencionaron placas de durlock, materiales para instalaciones eléctricas, caños de luz y otros insumos, ya que el colapso parcial del techo provocó múltiples roturas..

Desde la institución remarcaron que, si bien el personal es voluntario, el servicio que brindan es público y está respaldado por ley, por lo que deben acudir a cada emergencia cuando son convocados. También destacaron que, a pesar de las dificultades, se logró mantener la seguridad del personal y no se registraron accidentes, más allá de los efectos del fenómeno climático.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Mercado Pago, al alias: bomberos.ciudad.mza , o acercándose directamente al cuartel, ubicado en el Parque General San Martín, en la zona de las Vizcacheras Norte. El objetivo es poder reparar lo antes posible las áreas afectadas y garantizar condiciones seguras tanto para los bomberos como para la comunidad a la que asisten.

Donaciones:

Alias: bomberos.ciudad.mza