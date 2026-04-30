El Concejo de Guaymallén elimina el 60% de cargos políticos

La medida implica una fuerte reestructuración interna y permitirá destinar unos $500 millones anuales al sistema de tránsito del departamento.

El Concejo Deliberante de Guaymallén avanzó con un recorte del 60% de cargos políticos, una decisión que busca optimizar el funcionamiento del Estado local y generar un ahorro estimado de $500 millones anuales. La medida fue oficializada por las autoridades del cuerpo legislativo y respaldada por el intendente, quien ya definió el destino de esos fondos.

La decisión implica una profunda reestructuración administrativa dentro del Concejo. Según se informó, la medida no afecta la cantidad de concejales, sino que apunta directamente a la estructura de gestión.

En concreto, se resolvió:

Reducir secretarías, pasando de varias áreas a una única Secretaría General

Disminuir direcciones y coordinaciones

Eliminar cargos considerados innecesarios

De esta manera, el número de cargos políticos se redujo de forma significativa, en línea con un proceso de ajuste que también se viene aplicando en el Ejecutivo municipal.

Ahorro de $500 millones y nuevo destino de los fondos

Uno de los puntos centrales de la medida es el impacto económico. El recorte permitirá un ahorro anual cercano a los $500 millones, recursos que ya tienen un destino definido.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, confirmó que ese dinero será reinvertido para fortalecer el sistema de tránsito del departamento. Entre las acciones previstas se incluyen: la incorporación de más inspectores, creación de nodos de control en puntos estratégicos e inversión en equipamientos y capacitación.

Desde el Ejecutivo destacaron que esta decisión se enmarca en una política más amplia de reducción del gasto público. En ese sentido, recordaron que previamente ya se habían eliminado decenas de cargos en la estructura municipal.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca no solo reducir costos, sino también hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, simplificando la estructura administrativa sin afectar la representación política.