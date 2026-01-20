El Circo Rodas realizará una función a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén: ¿Cuándo es y dónde comprar las entradas más baratas?

El espectáculo será este jueves y lo recaudado será destino a apoyar el cuartel. Las entradas adquiridas a través de los bomberos tienen un valor promocional y colaboran directamente con la institución.

El Circo Rodas y el cuartel de Bomberos Voluntarios de Guaymallén se unieron para llevar adelante una función especial con un objetivo solidario: recaudar fondos para acompañar y fortalecer el trabajo que realizan los bomberos en el departamento.

La propuesta surgió como un gesto de apoyo del circo hacia la institución, que atraviesa un momento económico complejo. Desde el cuartel destacaron que la iniciativa representa un gran regalo: “La gente del circo nos propuso una función a beneficio para el cuartel. Después de tantos inconvenientes que hemos tenido esto es más que un mimo, es un renacer para el cuartel. Que vengan con semejante regalo, una función a beneficio es más que satisfactorio”, comentó el sargento Franco Pivato, de Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

La función a beneficio de los bomberos voluntarios de Guaymallén

La función solidaria se realizará este jueves 22 a las 19 horas, con un espectáculo completo que incluye números de alto impacto: motos voladoras, globos de la muerte, payasos, música en vivo, magia, monociclos y la participación de artistas internacionales.

Se trata de un show renovado, el mismo que el Circo Rodas presenta esta temporada en Mendoza.

Uno de los puntos destacados es el valor de las entradas. Comprándolas directamente en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, el público puede acceder a un precio promocional de 10.000 pesos, mientras que en boletería del circo el valor es mayor. De esta manera, cada entrada adquirida a través del cuartel colabora de forma directa con la institución.

Desde el Circo Rodas remarcaron el compromiso social de la empresa y subrayaron la tarea esencial que realizan los bomberos voluntarios: “Nosotros nos hemos puesto a la par de ellos en esta lucha constante, porque cuando apagan el fuego no preguntan quién sos o qué sos. Salvan la vida primero. Es por ello que hemos decidido dar una mano amiga, una mano solidaria”, explicó Arturo, gestor del circo.

Valentino, integrante de Rodas, adelantó parte de lo que van a encontrar en la función solidaria del jueves: “Va a haber gente que hace monociclos, dos globos de la muerte, una moto que salta por la rampa, los payasos que son increíbles, muchos bailes, muchas cosas”, expresó.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas solidarias pueden conseguirse acercándose al cuartel de bomberos ubicado en: Lateral Norte de Acceso Este 5718, Mendoza o comunicándose directamente con la institución.

Quienes las adquieran a través de los bomberos estarán aportando de manera directa a la causa.