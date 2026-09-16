“El Cachumba era respetuoso, alegre y compañero”: el emotivo mensaje del comedora donde asistía el nene de 7 años asesinado en Las Heras

El comedor y espacio comunitario Manos Solidarias al que asistía Leonel, el niño de 7 años asesinado de un disparo en Las Heras, compartió un emotivo mensaje para despedir al pequeño, a quien recordaron por su alegría, compañerismo y participación en los talleres de murga y fútbol.

“El Cachumba”, como lo llamaban cariñosamente en el barrio, era un niño al que los integrantes del espacio habían visto crecer y que, según expresaron en el posteo, se había ganado el cariño de grandes y chicos.

“Respetuoso, alegre, compañero y siempre dispuesto a compartir”, así lo describieron quienes compartieron con él distintos momentos en el comedor y en las actividades destinadas a las infancias.

Leonel formaba parte de los talleres de murga y fútbol, donde compartía juegos, risas y aprendizajes con otros niños. Desde el espacio destacaron que esos lugares buscan que las infancias tengan un ámbito para encontrarse, jugar, expresarse y sentirse acompañadas.

“Nos cuesta encontrar palabras para explicar una pérdida así. Porque detrás de una noticia hay un niño, una familia, amigos, compañeros y un barrio entero que hoy lo llora”, expresaron.

“El Cachumba no era un número, ni una estadística. Era un hijo, un amigo, un compañero de juegos, un niño con una historia, una sonrisa y toda una vida por delante”, señalaron.

El posteo cerró con una reflexión sobre la violencia que atraviesa al barrio y el dolor que provocó la muerte del pequeño: “Su ausencia nos duele profundamente y también nos obliga a preguntarnos qué sociedad estamos construyendo cuando un niño no puede estar seguro ni siquiera jugando, creciendo y haciendo su vida en su propio barrio”.

Junto al mensaje, el comedor recordó las fechas de nacimiento y fallecimiento de Leonel: 25 de septiembre de 2018 – 16 de septiembre de 2026.

Cómo ocurrió el crimen

El homicidio de Leonel Ortiz, ocurrió durante la noche del lunes en una vivienda de la villa Junín, Las Heras, cuando un grupo de personas llegó hasta el lugar y efectuó varios disparos.

Leonel se encontraba junto a su familia cuando fue alcanzado por uno de los proyectiles. Los vecinos trasladaron al niño en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo, pero pese a la asistencia médica, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El ataque ocurrió después de una jornada marcada por otros episodios de violencia en la zona. Según los testimonios incorporados a la investigación, durante el mediodía un grupo de personas habría llegado hasta la vivienda por un supuesto robo y se habrían producido amenazas y agresiones.

La familia también denunció que durante ese episodio una vivienda fue atacada e incendiada. Horas después, los agresores habrían regresado y se produjo la balacera en la que Leonel recibió el disparo fatal.

Detuvieron al principal sospechoso

La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que comenzó a trabajar para identificar a las personas que participaron del ataque.

Los efectivos mantuvieron la búsqueda durante la madrugada hasta localizar al sospechoso. Finalmente, fue detenido esta mañana en el barrio San Martín, a menos de 12 horas de haber sido identificado.

La Justicia imputó al principal sospechoso, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien había sido detenido horas después del crimen durante un allanamiento en el barrio San Martín.

El fiscal Oscar Malla formalizó la acusación y le atribuyó los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.