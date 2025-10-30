El barrio que se construirá en una ex bodega de Godoy Cruz: dónde está y cómo podrán los vecinos anotarse por las viviendas

La comuna de Godoy Cruz señaló que se destinarán 3.000 m² a viviendas sociales y 4.000 m² a la apertura de calles y obras de conectividad. De esta manera, el proyecto busca consolidar un crecimiento urbano ordenado e inclusivo.

El intendente Diego Costarelli recorrió las obras este jueves junto a su equipo y anunció que el terreno será la sede del complejo habitacional Constituyentes III. “Estamos avanzando con proyectos que generan más oportunidades para las familias de Godoy Cruz. Constituyentes III va a ofrecer soluciones habitacionales reales en un lugar que durante décadas estuvo olvidado”, expresó el jefe comunal.

¿Qué obras se realizarán en la ex bodega?

Las obras ya ejecutadas y en proceso incluyen la apertura de las calles Azul y Matheu, la instalación de nueva iluminación LED, veredas, acequias, señalización, cloacas y carpeta asfáltica.

Estas mejoras permitirán una mayor conexión entre los barrios Plan Agua y Energía IV, Corredor Urbano I, Soeva Maipú, La Perla y Covimet, además de ofrecer un acceso alternativo hacia Valle Grande para descomprimir el tránsito del carril Sarmiento.

El desarrollo del predio no se limita a las viviendas: también contempla espacios comerciales, áreas de servicios, plazas y zonas recreativas, junto con una nueva urbanización equipada con infraestructura comunitaria.

“Este tipo de iniciativas muestra los beneficios de trabajar juntos: el Estado garantizando el ordenamiento y los servicios, y el sector privado generando desarrollo y empleo”, destacó Costarelli.

¿Cómo podrán acceder a las viviendas los vecinos?

Una vez finalizada la construcción de los edificios, por ser la tercera etapa de Los Constituyentes, podrán anotarse en una página web de la Municipalidad de Godoy Cruz, como fue las dos veces anteriores, obtener un número y luego ser parte del sorteo.

En el caso del complejo Los Constituyentes II los requisitos para participar fueron:

Ser residente de Godoy Cruz

No contar con una vivienda a su nombre ni tener o haber tenido créditos hipotecarios.

Tampoco deberán figurar inscriptos en otro plan de vivienda , ni en el registro de deudores alimentarios .

, . Finalmente, la certificación de ingresos deberá ser de entre tres y 12 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

El sorteo se realizó en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en presencia de Escribano Público. Además, por cada unidad habitacional, hubo un postulante titular y dos suplentes.

¿Cómo serían las viviendas?

En Los Constituyentes II cada uno de losdepartamentos cuenta con 64 m2 cubiertos, destinados al uso de vivienda unifamiliar. Tienen 2 dormitorios, estar, comedor, cocina, baño y antebaño, y cochera descubierta. Los bloques cuentan también con balcones, ascensores y espacios verdes en común.