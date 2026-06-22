El adiós a Vicente “Chicho” Russo, referente de la política sanrafaelina

El histórico dirigente peronista que condujo la intendencia durante más de una década es despedido hoy en el Concejo Deliberante, donde referentes de distintos partidos resaltan su legado y cercanía con la comunidad.

El fallecimiento de Vicente “Chicho” Russo a los 79 años conmueve al ámbito político mendocino. Reconocido por haber sido intendente de San Rafael durante tres períodos consecutivos, entre 1987 y 1999, su figura se convirtió en un símbolo de continuidad y gestión en el sur provincial.

Durante doce años al frente de la comuna, Russo consolidó al Partido Justicialista en la región y dejó una impronta que aún es recordada por vecinos y dirigentes. Tras su paso por la intendencia, continuó su actividad en la Legislatura provincial, manteniendo presencia en la vida política mendocina y fortaleciendo la representación del sur en la capital.

En 2015 volvió a competir por la intendencia, esta vez desde otro espacio político: se presentó por el partido FE, dentro de la alianza Cambia Mendoza, vinculado al sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas. Aunque no logró regresar al cargo, su candidatura reflejó la vigencia de su nombre en la política local y su voluntad de seguir participando en la vida pública.

El velatorio de Russo se está realizando hoy, lunes 22 de junio, en el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, entre las 10 y las 12 horas. Allí, dirigentes de diferentes partidos se acercan para rendir homenaje y destacar su aporte al crecimiento de la comuna y su rol como referente del peronismo en el sur mendocino.

Las muestras de reconocimiento se multiplican. La vicegobernadora Hebe Casado expresó sus condolencias y subrayó su compromiso con el desarrollo de San Rafael. El dirigente radical Francisco Mondotte lo definió como una figura emblemática, cercana a los vecinos. El exsenador nacional Ernesto Sanz envió un mensaje de acompañamiento a la familia, mientras que el senador provincial Mauricio Sat resaltó que Russo dejó una huella imborrable en la vida política del departamento.

A estas voces se sumó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien manifestó su pesar por la pérdida y destacó la trayectoria de Russo como un dirigente que supo marcar una época en la política sanrafaelina. Cornejo señaló que su figura trascendió las diferencias partidarias y que su legado será recordado por la comunidad mendocina.

La partida de Vicente Russo no solo significa la despedida de un dirigente histórico, su gestión, marcada por la continuidad y la cercanía con la comunidad, deja un legado que trasciende las fronteras partidarias y que hoy es reconocido en su despedida.