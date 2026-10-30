Dos árboles de gran porte cayeron en Mendoza y dos autos se salvaron por segundos

Dos ejemplares cayeron en Ciudad y Maipú durante las últimas horas. En uno de los casos, el árbol quedó atravesado sobre la calle y bloqueó el acceso a un garaje, mientras que en el otro la caída quedó registrada por cámaras de seguridad y estuvo a punto de provocar una tragedia.

Dos árboles de grandes dimensiones cayeron en las últimas horas en distintos puntos de Mendoza y provocaron complicaciones y preocupación entre los vecinos.

Aunque los episodios generaron situaciones de riesgo, no hubo que lamentar personas heridas. En Maipú, dos vehículos pasaron por el lugar apenas unos segundos antes de que uno de los ejemplares se desplomara sobre la calle.

Cayó un árbol en Ciudad y los vecinos denuncian reclamos de hace años

Uno de los episodios ocurrió durante la madrugada de este viernes en la intersección de Tucumán y Ramírez, en la Cuarta Sección de Ciudad.

El árbol cayó sobre la calzada, levantó parte de la vereda y bloqueó la salida de un garaje, lo que impidió que uno de los vecinos pudiera sacar su vehículo. Además, la caída provocó que comenzaran a cortarse cables y generó preocupación por la posibilidad de que el ejemplar terminara arrastrando un poste de luz.

Un vecino relató que el hecho ocurrió alrededor de las 6.34, cuando escuchó un fuerte crujido mientras dormía.

Según contó, los reclamos por el estado de los árboles de la zona llevan años sin una solución. Incluso, aseguró que este no sería el primer ejemplar en presentar problemas y advirtió que hay otro árbol que también estaría en condiciones similares.

El hombre manifestó su preocupación por el riesgo que representa la situación y señaló que, si el árbol continúa cediendo, podría derribar un poste de alumbrado.

En Maipú, dos autos se salvaron por segundos

El otro episodio ocurrió en calle Videla Castillo, entre Ozamis y Ruiz, en el ingreso al barrio privado El Recodo, en Maipú.

La caída quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes muestran la dimensión del peligro: dos automóviles pasaron por el lugar apenas instantes antes de que el árbol se desplomara sobre la calle.

La secuencia estuvo a segundos de convertirse en una tragedia, ya que los vehículos lograron atravesar el sector antes de la caída del ejemplar.

Tras este episodio, desde el municipio informaron que ya se habían erradicado y podado 37 árboles que presentaban signos de deterioro. Además, se realizaron intervenciones sobre otros cinco ejemplares que habían sido detectados en estado crítico.

Los dos hechos volvieron a poner en evidencia los riesgos que pueden generar los árboles de gran porte cuando presentan problemas estructurales, tanto para quienes circulan por las calles como para los vecinos de las zonas afectadas.